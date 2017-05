Contre-la-montre : 1. Page (ES Auneau), 4,1 km, 5'19,

2. Bailleux (Guidon Châlettois) à 20'',

3. Foucher à 22'',

4. Bergeray (VS Cacien),

5. Léger (ES Auneau) à 25'',

6. Launay (UC Vendôme),

7. André (VS Chartrain) à 30'',

8. Bogacz (VS Monnaie) à 31'',

9. Fernandes N (CS Chinon),

10. Nedjari (VS Cacien) à 35'',

11. Béneteau (US Saint-Pierre) à 36'',

12. Delhomme (PL Paul-Bert).

En ligne : 1. Bailleux, 72 km, 2 h 00'16,

2. Delhomme à 28'',

3. Foucher à 1'19,

4. Marzais (PL Paul-Bert) à 1'28,

5. Briault T (UCC Montrésor),

6. André, 7. Béneteau, 8. Bogacz, 9. Ollagnon (CG Orléans), 10. Durand (Guidon Châlettois), 11. Lescane (VS Monnaie), 12. Bergeray à 1'34.

Général : 1. Bailleux, 2 h 05'55,

2. Delhomme à 44'',

3. Foucher à 1'21,

4. Bergeray à 1'36, 5. André à 1'38, 6. Léger à 1'39, 7. Bogacz à 1'39, 8. Béneteau à 1'44, 9. Durand à 1'45, 10. Mazais à 1'53, Chantier-Moltrech (CG Orléans) à 1'56, 12. Lescane (VS Monnaie) à 1'57, 13. Briault T. à 1'58… 19. Justine Chevrieux (UC Vendôme, 1re fille), 39 classés.

Minimes

1. Rafaël Delhomme (Cycle Poitevin),

2. Depye M. (VC Blancois),

3. Audon (UC Amboise-N), 4. Gautier (Guidon du Crochu), 5. Bouteiller (PL Paul-Bert), 6. Travaillard (UC Joué), 7. Raby (St-Florent-Niort), 8. Autrive (VS monnaie), 9. Maëva Rigoreau (UV Castelneuvien, 1re fille), 10. Lucie Poussin (VS Neuillé, 2e fille), 11. Du Mouza (US St-Pierre).

Benjamins

1. Charly Raby (St-Florent-Niort),

2. Depye J. (VC Blancois),

3. Bajour (UC Amboise-N),

4. Lucas (UC Joué), 5. Habert (Azay BMX), 6. Guenescheau (VS Neuillé), 7. Baglan (UC Joué), 8. Métivier (UC Amboise-N), 9. Guenard-Buquet (AS Montlouis), 10. Pietre (UC Amboise-N).