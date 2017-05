Look et la FFC prolongent leur histoire - Associées depuis vingt-sept ans, Look et la Fédération Française de Cyclisme vont poursuivre leur partenariat jusqu'aux Jeux 2020. Côté roues, Corima remplace Mavic - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

Associées depuis vingt-sept ans, Look et la Fédération Française de Cyclisme vont poursuivre leur partenariat jusqu'aux Jeux 2020. Côté roues, Corima remplace Mavic.

