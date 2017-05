Mathias Flückiger sans concession - Bundesliga # 1 à Heubach. Jordan Sarrou, Florian Vogel et Julien Absalon ont trouvé plus fort qu'eux en la personne de Mathias Flückiger, seul en tête d'un bout à l'autre.+ Aller plus loin : La fiche de Mathias Flückiger La fiche de Sabine Spitz Les classements complets de la Bundesliga # 1 à Heubach  

Bundesliga # 1 à Heubach. Jordan Sarrou, Florian Vogel et Julien Absalon ont trouvé plus fort qu'eux en la personne de Mathias Flückiger, seul en tête d'un bout à l'autre.

Mathias Flückiger sans concession - Bundesliga # 1 à Heubach. Jordan Sarrou, Florian Vogel et Julien Absalon ont trouvé plus fort qu'eux en la personne de Mathias Flückiger, seul en tête d'un bout à l'autre.

