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Le Prix de Mesves-sur-Loire, support des championnats départementaux, arrêté, hier -  Le Prix de Mesves-sur-Loire, qui servait de support aux championnats de la Nièvre sur route, n’est pas allé à son terme, hier, aprè s la chute et la blessure d’un concurrent qui a nécessité l’intervention des pompiers sur le circuit. + Classements des Ecoles de Vélo et photos - (Laurine PHILIPPE - Jacky BALLAND - Ludovic LAMARRE - Le Journal du Centre)
Cyclisme - Le Prix de Mesves-sur-Loire, support des championnats départementaux, arrêté, hier

Cyclisme - Le Prix de Mesves-sur-Loire, support des championnats départementaux, arrêté, hier

Le Prix de Mesves-sur-Loire, qui servait de support aux championnats de la Nièvre sur route, n'est pas allé à son terme, hier, aprè s la chute et la blessure d'un concurrent qui a nécessité ...

http://www.lejdc.fr/mesves-sur-loire/sports/cyclisme/2017/05/09/le-prix-de-mesves-sur-loire-support-des-championnats-departementaux-arrete-hier_12395129.html

Le Prix de Mesves-sur-Loire, support des championnats départementaux, arrêté, hier - 

Le Prix de Mesves-sur-Loire, qui servait de support aux championnats de la Nièvre sur route, n’est pas allé à son terme, hier, aprè s la chute et la blessure d’un concurrent qui a nécessité l’intervention des pompiers sur le circuit.

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Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58)

Course neutralisée du a une chute importante. La plaie imposante du blessé Michel Turk (VSNM) a été recousue, l'artère n'as pas été touchée !.

Bon rétablissement a lui.  

 Laurine PHILIPPE

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :Benjamins 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :14PARTANTS :14CLASSES :14 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE26,825DISTANCE :13,8
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
281WOLSKILouisCREUSOT CYCLISME0571026309BENG 00:30:52
312BOUTRONNathanaëlAC BAS-BERRY1836102107BENG "
343MERLINCyrianCC VARENNES VAUZELLES0558010060BENG*"
294GONZALEZMathisASPTT AUXERRE0589004017BENG "
225BEVRENoellineAC SALTUSIEN0589037099BENF "
216BARANAnnaCC VARENNES VAUZELLES0558010155BENF*"
277AUROUXFlorianJGS NIVERNAISE0558018060BENG*"
308MARECHAUThéoAC SANCOINS1818001027BENG "
259BARBIERYanisU. COSNOISE SPORTIVE0558030024BENG*"
2310GOULIERValentineASPTT DE TROYES0710009103BENF "
2611LAPRAYThéauJGS NIVERNAISE0558018032BENG*"
3212AGOGUE MOREUXThéo4S ST SATUR1818013061BENG"
2413BENOITJulineAC SANCOINS1818001022BENF "
3314GRATONRomainCC VARENNES VAUZELLES0558010189BENG*"
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :Cadets + Dames 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :16PARTANTS :16CLASSES :15 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE36,164DISTANCE :64
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
751ROBILLARDJulienVC AUXERROIS40589045091CG01:46:11
612CHAMBRERomaricU. COSNOISE SPORTIVE0558030154CG*03:06
703FOUINATThomasVELO CLUB AUXERROIS0589045174CG "
634LANGUMIERQuentinCC VARENNES VAUZELLES0558010154CG*"
675BOURDIAUXPierreJGS NIVERNAISE0558018190CG*"
726GIRAULTDylanCG ORLEANS LOIRET1845066309CG "
657DAVADANTJulesCC VARENNES VAUZELLES0558010218CG*"
628CHARRETTEValentinCC VARENNES VAUZELLES0558010053CG*"
769GILLONLucasAS FOURCHAMBAULT0558006061CG*"
6410MIELLEMathieuCC VARENNES VAUZELLES0558010162CG*"
6811BORDETPaulEC BOURBONNIEN0571015133CG "
6612DUHOMMEAnthonyJGS NIVERNAISE0558018085CG*"
7313MARTINTimothéeJGS NIVERNAISE0558018112CG*"
6914BEVREAntoninAC SALTUSIEN0589037071CG "
7115PASNONThomasAC SANCOINS1818001098CG 1 tour
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :PC D1 - D2 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :25PARTANTS :25CLASSES :22 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE44,142DISTANCE :72
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
831CARROUEChristopheU. COSNOISE SPORTIVE0558030021D2*01:37:52
842FOUCAUTEricU. COSNOISE SPORTIVE0558030147D1*"
993MILLETAlainAC BAS-BERRY1836102079D1"
864DELZAIVEStéphaneAS FOURCHAMBAULT0558006073D1*"
815FORESTSébastienU. COSNOISE SPORTIVE0558030010D1*"
826REGOUBYLionelU. COSNOISE SPORTIVE0558030019D1*"
1037GUICHARDValéryVC VAUX EN VELIN2469059283D2"
1008VIGNEAUBernardAC BAS-BERRY1836102082D1"
919DUDRAGNEGuillaumeJGS NIVERNAISE0558018058D1*"
9710HAULTCOEURChristianVC TOUCY0589251098D1"
9811AUGERLUDOVICVC TOUCY0589251158D1"
8712MALANDAINChristopheCC VARENNES VAUZELLES0558010042D2*"
10113THURIOTPatrickUS BONNY1845073035D1"
10514FEUILLETTEJulienUS BONNY1845073025D3"
10215HERRERONicolasUS BONNY1845073016D2"
9316MOREAUCédricJGS NIVERNAISE0558018090D1*"
9417LEBLANCLucVS NIVERNAIS MORVAN0558055019D1*"
8818LARICHEJulienCC VARENNES VAUZELLES0558010213D1*"
10419VATTANFabienJGS NIVERNAISE558018076D1*"
8520THIERRYSébastienAS FOURCHAMBAULT0558006008D1*"
9021BOURDIAUXDavidJGS NIVERNAISE0558018040D1*"
9622MAUDOUVINCENTVELO CLUB AUXERROIS0589045226D1"
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :PC D3 - D4 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :44PARTANTS :44CLASSES :42 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE#VALEUR!DISTANCE :56
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
61LAMARREAnthonyU. COSNOISE SPORTIVE0558030033D3*01/28/54
202DIOTFRANCOISVC DE CLAMECY0558049018D3*"
113ROYERThierryU. COSNOISE SPORTIVE0558030064D3*"
84GAUCHEYChristopheU. COSNOISE SPORTIVE0558030059D3*"
235TURKDavidVS NIVERNAIS MORVAN0558055018D3*"
296THERYMartialVELO CLUB ICAUNAIS0589021018D3"
147BAUAndréCC VARENNES VAUZELLES0558010027D3*"
58CHAMBREDenisU. COSNOISE SPORTIVE0558030023D3*"
109LAMARREMickaëlU. COSNOISE SPORTIVE0558030063D3*"
3910DESLOTCyrilUS BONNY1845073072D3"
1711THEUILChristopheJGS NIVERNAISE0558018063D3*"
3112ROGERSamuelENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS0589038024D3"
2113RAGUENEAUJean PierreVC DE CLAMECY0558049024D3*"
1514BOEUVEChristianCC VARENNES VAUZELLES0558010164D4*"
1815MARTINPierre YvesJGS NIVERNAISE0558018206D3*"
716PAILLETBrunoU. COSNOISE SPORTIVE0558030045D4*"
3417GIRAULTLaurentCG ORLEANS LOIRET1845066316D3"
4218BEZOUTGérardPROMOTION ANIMATION CYCLISME40589104052D3"
4419BAGNAThomasJGS NIVERNAISE0558018129D3*"
3620GARNIERPatrickUC GIEN SPORT1845070024D3"
2621AMANTGerardASC FOURS0558095012D4*"
1922MAQUETPhilippeVC DE CLAMECY0558049008D3*"
3323GOULIERAnthonyASPTT DE TROYES0710009108D3"
4324MONTANDONMikeVC ICAUNAIS0589021020D4"
3225POISSONSébastienPROMOTION ANIMATION CYCL.0589104102D3"
4026BOEUVEGérardEC MONTGERON VIGNEUX1291307280D4"
2727DESTRUMELPATRICKVELO CLUB ICAUNAIS0589021005D3"
2828FREMAUXMaximeVELO CLUB ICAUNAIS0589021016D3"
429BERGERETMichelU. COSNOISE SPORTIVE0558030020D4*"
930GODARChristianU. COSNOISE SPORTIVE0558030060D4*"
1231DUBOISDominiqueAS FOURCHAMBAULT0558006007D4*"
3832BOITIERGabrielUC GIEN SPORT1845070145D4"
1333BOURDILLATJean PierreAS FOURCHAMBAULT0558006059D3*"
4134FEUILLETTEDominiqueUS BONNY1845073014D3"
3735PREVOSTJean MarcUC GIEN SPORT1845070060D3"
2236SACLIERYvesVC DE CLAMECY0558049040D4*"
3537BAILLYGérardUC GIEN SPORT1845070003D3"
1638MARTYMichelCC VARENNES VAUZELLES0558010327D4*"
2539LAVALLADEGérardASC FOURS0558095007D4*"
240PASDELOUPAurelieU. COSNOISE SPORTIVE0558030094D3F*"
141MEYERLucieU. COSNOISE SPORTIVE0558030066D3F*"
2442MARTINBernardASC FOURS0558095003D4*"
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :Minimes + Dames 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :21PARTANTS :20CLASSES :20 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE31,464DISTANCE :29,9
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
51MARTINEZLennyCC VARENNES VAUZELLES0558010212MG*00:57:01
122ROBERTNoannVELO CLUB AUXERROIS0589045103MG"
203JUDASMathis4S ST SATUR1818013140MG"
104GUEUGNEAUDLucasCREUSOT CYCLISME0571026325MG00:11
25KROPFELDLucasU. COSNOISE SPORTIVE0558030116MG*"
96GRILLOTGaryCREUSOT CYCLISME0571026021MG"
147GOULIERKarlASPTT DE TROYES0710009104MG"
168MARECHAULucasAC SANCOINS1818001026MG"
139MOINEMathisVELO CLUB AUXERROIS0589045163MG"
1710SALERNOLuysAC BAS-BERRY1836102190MG"
311RIVIEREMorganCC VARENNES VAUZELLES0558010065MG*"
712PHILIPPELucasJGS NIVERNAISE0558018080MG*"
613DAVADANTCharlesCC VARENNES VAUZELLES0558010260MG*"
1514PATRUTomAC SANCOINS1818001018MG"
1115CANONVictorVC CHAROLLAIS0571047084MG"
2116PERRINNicolasCC VARENNES VAUZELLES0558010129MG*"
417MALANDAINLouisCC VARENNES VAUZELLES0558010207MG*"
818CORTETAxelVS NIVERNAIS MORVAN0558055026MG*"
119MABILATRomaneVC DE CLAMECY0558049013DC*"
1920MARTINSAlexandreEC BOURBONNIEN0571015039MG"
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :Poussins 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :4PARTANTS :4CLASSES :4 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE#DIV/0!DISTANCE :4,6
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
621ANQUETILQuentinCC VARENNES VAUZELLES0558010135POUG*00:00:00
632CHYRAClémentCC VARENNES VAUZELLES0558010152POUG*"
613CIOTYanisU. COSNOISE SPORTIVE0558030065POUG*"
644DUCROUXAaronCC VARENNES VAUZELLES0558010192POUG*"
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :Prélicenciés 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :10PARTANTS :9CLASSES :9 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE#DIV/0!DISTANCE :2,3
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
711GRANDJEANLucyJGS NIVERNAISE0558018089PREF*00:00:00
782LEMAITREEnaëlJGS NIVERNAISE0558018087PREG*"
793TALLERONAuxence4S ST SATUR1818013091PREG"
724LAIGLEPaulU. COSNOISE SPORTIVE0558030054PREG*"
735GACONTiméoU. COSNOISE SPORTIVE0558030058PREG*"
746LABAUMEMaloneCC VARENNES VAUZELLES0558010191PREG*"
807PICHONLucas4S ST SATUR1818013100PREG"
758KORICHEYanisCC VARENNES VAUZELLES0558010205PREG*"
769GIBBONS FIEVETRobinCC VARENNES VAUZELLES0558010232PREG*"
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
NOM DE L'EPREUVE :Prix de Mesves - Support Champinnat de La NièvreDATE :8 mai 2017
ORGANISATEUR :U. COSNOISE SPORTIVE 
SERIES / CATEGORIES :Pupilles 
VILLE DE DEPART :MESVES SUR LOIREDEPARTEMENT :58  
ENGAGES :15PARTANTS :14CLASSES :14 
TABLEAU DE CLASSEMENT
   Epreuve n°   MOYENNE#DIV/0!DISTANCE :9,2
DOSSPlaceNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
511MARTINLoïsJGS NIVERNAISE0558018168PUPG*00:00:00
462ROUXWillyCC VARENNES VAUZELLES0558010107PUPG*"
433CHIARUZZIRomainU. COSNOISE SPORTIVE0558030030PUPG*"
504LEMAITRELucasJGS NIVERNAISE0558018059PUPG*"
455GIRARDMaximeCC VARENNES VAUZELLES0558010064PUPG*"
546MOREAUPaulCC VARENNES VAUZELLES0558010158PUPG*"
537TOLLERONDorian4S ST SATUR1818013094PUPG"
448COUVEGaëlU. COSNOISE SPORTIVE0558030042PUPG*"
489GIBBONS FIEVETHugoCC VARENNES VAUZELLES0558010142PUPG*"
4710KORICHEIlyesCC VARENNES VAUZELLES0558010112PUPG*"
4111LANGUMIERClémenceCC VARENNES VAUZELLES0558010044PUPF*"
4212DE ROSSIEloiseVC DE CLAMECY0558049010PUPF*"
5513PICHONGeoffrey4S ST SATUR1818013064PUPG"
5214PATRUAxelAC SANCOINS1818001040PUPG "
Laurine PHILIPPE par Emilie DEVIENNE @emidev83

Laurine PHILIPPE par Emilie DEVIENNE @emidev83

Laurine PHILIPPE

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Laurine Philippe a ajouté 168 photos à l’album Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58) — à Mesves-sur-Loire,

Course neutralisée du a une chute importante. La plaie imposante du blessé Michel Turk (VSNM) a été recousue, l'artère n'as pas été touchée ! Bon rétablissement a lui.

Publié par Laurine Philippe sur lundi 8 mai 2017

Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58)

Course neutralisée du a une chute importante. La plaie imposante du blessé Michel Turk (VSNM) a été recousue, l'artère n'as pas été touchée !.

Bon rétablissement a lui.  

 Laurine PHILIPPE

Laurine PHILIPPE - Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58) - 08 mai 2017
Laurine PHILIPPE - Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58) - 08 mai 2017
Laurine PHILIPPE - Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58) - 08 mai 2017
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Laurine PHILIPPE - Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58) - 08 mai 2017
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