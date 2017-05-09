Cyclisme - Le Prix de Mesves-sur-Loire, support des championnats départementaux, arrêté, hier
Le Prix de Mesves-sur-Loire, qui servait de support aux championnats de la Nièvre sur route, n'est pas allé à son terme, hier, aprè s la chute et la blessure d'un concurrent qui a nécessité ...
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Le Prix de Mesves-sur-Loire, support des championnats départementaux, arrêté, hier -
Le Prix de Mesves-sur-Loire, qui servait de support aux championnats de la Nièvre sur route, n’est pas allé à son terme, hier, aprè s la chute et la blessure d’un concurrent qui a nécessité l’intervention des pompiers sur le circuit.
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Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58)
Course neutralisée du a une chute importante. La plaie imposante du blessé Michel Turk (VSNM) a été recousue, l'artère n'as pas été touchée !.
Bon rétablissement a lui.
Laurine PHILIPPE
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|Benjamins
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|14
|PARTANTS :
|14
|CLASSES :
|14
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|26,825
|DISTANCE :
|13,8
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|28
|1
|WOLSKI
|Louis
|CREUSOT CYCLISME
|0571026309
|BENG
|00:30:52
|31
|2
|BOUTRON
|Nathanaël
|AC BAS-BERRY
|1836102107
|BENG
|"
|34
|3
|MERLIN
|Cyrian
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010060
|BENG*
|"
|29
|4
|GONZALEZ
|Mathis
|ASPTT AUXERRE
|0589004017
|BENG
|"
|22
|5
|BEVRE
|Noelline
|AC SALTUSIEN
|0589037099
|BENF
|"
|21
|6
|BARAN
|Anna
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010155
|BENF*
|"
|27
|7
|AUROUX
|Florian
|JGS NIVERNAISE
|0558018060
|BENG*
|"
|30
|8
|MARECHAU
|Théo
|AC SANCOINS
|1818001027
|BENG
|"
|25
|9
|BARBIER
|Yanis
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030024
|BENG*
|"
|23
|10
|GOULIER
|Valentine
|ASPTT DE TROYES
|0710009103
|BENF
|"
|26
|11
|LAPRAY
|Théau
|JGS NIVERNAISE
|0558018032
|BENG*
|"
|32
|12
|AGOGUE MOREUX
|Théo
|4S ST SATUR
|1818013061
|BENG
|"
|24
|13
|BENOIT
|Juline
|AC SANCOINS
|1818001022
|BENF
|"
|33
|14
|GRATON
|Romain
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010189
|BENG*
|"
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|Cadets + Dames
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|16
|PARTANTS :
|16
|CLASSES :
|15
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|36,164
|DISTANCE :
|64
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|75
|1
|ROBILLARD
|Julien
|VC AUXERROIS
|40589045091
|CG
|01:46:11
|61
|2
|CHAMBRE
|Romaric
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030154
|CG*
|03:06
|70
|3
|FOUINAT
|Thomas
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045174
|CG
|"
|63
|4
|LANGUMIER
|Quentin
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010154
|CG*
|"
|67
|5
|BOURDIAUX
|Pierre
|JGS NIVERNAISE
|0558018190
|CG*
|"
|72
|6
|GIRAULT
|Dylan
|CG ORLEANS LOIRET
|1845066309
|CG
|"
|65
|7
|DAVADANT
|Jules
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010218
|CG*
|"
|62
|8
|CHARRETTE
|Valentin
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010053
|CG*
|"
|76
|9
|GILLON
|Lucas
|AS FOURCHAMBAULT
|0558006061
|CG*
|"
|64
|10
|MIELLE
|Mathieu
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010162
|CG*
|"
|68
|11
|BORDET
|Paul
|EC BOURBONNIEN
|0571015133
|CG
|"
|66
|12
|DUHOMME
|Anthony
|JGS NIVERNAISE
|0558018085
|CG*
|"
|73
|13
|MARTIN
|Timothée
|JGS NIVERNAISE
|0558018112
|CG*
|"
|69
|14
|BEVRE
|Antonin
|AC SALTUSIEN
|0589037071
|CG
|"
|71
|15
|PASNON
|Thomas
|AC SANCOINS
|1818001098
|CG
|1 tour
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|PC D1 - D2
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|25
|PARTANTS :
|25
|CLASSES :
|22
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|44,142
|DISTANCE :
|72
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|83
|1
|CARROUE
|Christophe
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030021
|D2*
|01:37:52
|84
|2
|FOUCAUT
|Eric
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030147
|D1*
|"
|99
|3
|MILLET
|Alain
|AC BAS-BERRY
|1836102079
|D1
|"
|86
|4
|DELZAIVE
|Stéphane
|AS FOURCHAMBAULT
|0558006073
|D1*
|"
|81
|5
|FOREST
|Sébastien
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030010
|D1*
|"
|82
|6
|REGOUBY
|Lionel
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030019
|D1*
|"
|103
|7
|GUICHARD
|Valéry
|VC VAUX EN VELIN
|2469059283
|D2
|"
|100
|8
|VIGNEAU
|Bernard
|AC BAS-BERRY
|1836102082
|D1
|"
|91
|9
|DUDRAGNE
|Guillaume
|JGS NIVERNAISE
|0558018058
|D1*
|"
|97
|10
|HAULTCOEUR
|Christian
|VC TOUCY
|0589251098
|D1
|"
|98
|11
|AUGER
|LUDOVIC
|VC TOUCY
|0589251158
|D1
|"
|87
|12
|MALANDAIN
|Christophe
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010042
|D2*
|"
|101
|13
|THURIOT
|Patrick
|US BONNY
|1845073035
|D1
|"
|105
|14
|FEUILLETTE
|Julien
|US BONNY
|1845073025
|D3
|"
|102
|15
|HERRERO
|Nicolas
|US BONNY
|1845073016
|D2
|"
|93
|16
|MOREAU
|Cédric
|JGS NIVERNAISE
|0558018090
|D1*
|"
|94
|17
|LEBLANC
|Luc
|VS NIVERNAIS MORVAN
|0558055019
|D1*
|"
|88
|18
|LARICHE
|Julien
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010213
|D1*
|"
|104
|19
|VATTAN
|Fabien
|JGS NIVERNAISE
|558018076
|D1*
|"
|85
|20
|THIERRY
|Sébastien
|AS FOURCHAMBAULT
|0558006008
|D1*
|"
|90
|21
|BOURDIAUX
|David
|JGS NIVERNAISE
|0558018040
|D1*
|"
|96
|22
|MAUDOU
|VINCENT
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045226
|D1
|"
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|PC D3 - D4
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|44
|PARTANTS :
|44
|CLASSES :
|42
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|#VALEUR!
|DISTANCE :
|56
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|6
|1
|LAMARRE
|Anthony
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030033
|D3*
|01/28/54
|20
|2
|DIOT
|FRANCOIS
|VC DE CLAMECY
|0558049018
|D3*
|"
|11
|3
|ROYER
|Thierry
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030064
|D3*
|"
|8
|4
|GAUCHEY
|Christophe
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030059
|D3*
|"
|23
|5
|TURK
|David
|VS NIVERNAIS MORVAN
|0558055018
|D3*
|"
|29
|6
|THERY
|Martial
|VELO CLUB ICAUNAIS
|0589021018
|D3
|"
|14
|7
|BAU
|André
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010027
|D3*
|"
|5
|8
|CHAMBRE
|Denis
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030023
|D3*
|"
|10
|9
|LAMARRE
|Mickaël
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030063
|D3*
|"
|39
|10
|DESLOT
|Cyril
|US BONNY
|1845073072
|D3
|"
|17
|11
|THEUIL
|Christophe
|JGS NIVERNAISE
|0558018063
|D3*
|"
|31
|12
|ROGER
|Samuel
|ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS
|0589038024
|D3
|"
|21
|13
|RAGUENEAU
|Jean Pierre
|VC DE CLAMECY
|0558049024
|D3*
|"
|15
|14
|BOEUVE
|Christian
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010164
|D4*
|"
|18
|15
|MARTIN
|Pierre Yves
|JGS NIVERNAISE
|0558018206
|D3*
|"
|7
|16
|PAILLET
|Bruno
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030045
|D4*
|"
|34
|17
|GIRAULT
|Laurent
|CG ORLEANS LOIRET
|1845066316
|D3
|"
|42
|18
|BEZOUT
|Gérard
|PROMOTION ANIMATION CYCLISME
|40589104052
|D3
|"
|44
|19
|BAGNA
|Thomas
|JGS NIVERNAISE
|0558018129
|D3*
|"
|36
|20
|GARNIER
|Patrick
|UC GIEN SPORT
|1845070024
|D3
|"
|26
|21
|AMANT
|Gerard
|ASC FOURS
|0558095012
|D4*
|"
|19
|22
|MAQUET
|Philippe
|VC DE CLAMECY
|0558049008
|D3*
|"
|33
|23
|GOULIER
|Anthony
|ASPTT DE TROYES
|0710009108
|D3
|"
|43
|24
|MONTANDON
|Mike
|VC ICAUNAIS
|0589021020
|D4
|"
|32
|25
|POISSON
|Sébastien
|PROMOTION ANIMATION CYCL.
|0589104102
|D3
|"
|40
|26
|BOEUVE
|Gérard
|EC MONTGERON VIGNEUX
|1291307280
|D4
|"
|27
|27
|DESTRUMEL
|PATRICK
|VELO CLUB ICAUNAIS
|0589021005
|D3
|"
|28
|28
|FREMAUX
|Maxime
|VELO CLUB ICAUNAIS
|0589021016
|D3
|"
|4
|29
|BERGERET
|Michel
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030020
|D4*
|"
|9
|30
|GODAR
|Christian
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030060
|D4*
|"
|12
|31
|DUBOIS
|Dominique
|AS FOURCHAMBAULT
|0558006007
|D4*
|"
|38
|32
|BOITIER
|Gabriel
|UC GIEN SPORT
|1845070145
|D4
|"
|13
|33
|BOURDILLAT
|Jean Pierre
|AS FOURCHAMBAULT
|0558006059
|D3*
|"
|41
|34
|FEUILLETTE
|Dominique
|US BONNY
|1845073014
|D3
|"
|37
|35
|PREVOST
|Jean Marc
|UC GIEN SPORT
|1845070060
|D3
|"
|22
|36
|SACLIER
|Yves
|VC DE CLAMECY
|0558049040
|D4*
|"
|35
|37
|BAILLY
|Gérard
|UC GIEN SPORT
|1845070003
|D3
|"
|16
|38
|MARTY
|Michel
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010327
|D4*
|"
|25
|39
|LAVALLADE
|Gérard
|ASC FOURS
|0558095007
|D4*
|"
|2
|40
|PASDELOUP
|Aurelie
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030094
|D3F*
|"
|1
|41
|MEYER
|Lucie
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030066
|D3F*
|"
|24
|42
|MARTIN
|Bernard
|ASC FOURS
|0558095003
|D4*
|"
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|Minimes + Dames
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|21
|PARTANTS :
|20
|CLASSES :
|20
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|31,464
|DISTANCE :
|29,9
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|5
|1
|MARTINEZ
|Lenny
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010212
|MG*
|00:57:01
|12
|2
|ROBERT
|Noann
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045103
|MG
|"
|20
|3
|JUDAS
|Mathis
|4S ST SATUR
|1818013140
|MG
|"
|10
|4
|GUEUGNEAUD
|Lucas
|CREUSOT CYCLISME
|0571026325
|MG
|00:11
|2
|5
|KROPFELD
|Lucas
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030116
|MG*
|"
|9
|6
|GRILLOT
|Gary
|CREUSOT CYCLISME
|0571026021
|MG
|"
|14
|7
|GOULIER
|Karl
|ASPTT DE TROYES
|0710009104
|MG
|"
|16
|8
|MARECHAU
|Lucas
|AC SANCOINS
|1818001026
|MG
|"
|13
|9
|MOINE
|Mathis
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045163
|MG
|"
|17
|10
|SALERNO
|Luys
|AC BAS-BERRY
|1836102190
|MG
|"
|3
|11
|RIVIERE
|Morgan
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010065
|MG*
|"
|7
|12
|PHILIPPE
|Lucas
|JGS NIVERNAISE
|0558018080
|MG*
|"
|6
|13
|DAVADANT
|Charles
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010260
|MG*
|"
|15
|14
|PATRU
|Tom
|AC SANCOINS
|1818001018
|MG
|"
|11
|15
|CANON
|Victor
|VC CHAROLLAIS
|0571047084
|MG
|"
|21
|16
|PERRIN
|Nicolas
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010129
|MG*
|"
|4
|17
|MALANDAIN
|Louis
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010207
|MG*
|"
|8
|18
|CORTET
|Axel
|VS NIVERNAIS MORVAN
|0558055026
|MG*
|"
|1
|19
|MABILAT
|Romane
|VC DE CLAMECY
|0558049013
|DC*
|"
|19
|20
|MARTINS
|Alexandre
|EC BOURBONNIEN
|0571015039
|MG
|"
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|Poussins
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|4
|PARTANTS :
|4
|CLASSES :
|4
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|#DIV/0!
|DISTANCE :
|4,6
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|62
|1
|ANQUETIL
|Quentin
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010135
|POUG*
|00:00:00
|63
|2
|CHYRA
|Clément
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010152
|POUG*
|"
|61
|3
|CIOT
|Yanis
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030065
|POUG*
|"
|64
|4
|DUCROUX
|Aaron
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010192
|POUG*
|"
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|Prélicenciés
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|10
|PARTANTS :
|9
|CLASSES :
|9
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|#DIV/0!
|DISTANCE :
|2,3
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|71
|1
|GRANDJEAN
|Lucy
|JGS NIVERNAISE
|0558018089
|PREF*
|00:00:00
|78
|2
|LEMAITRE
|Enaël
|JGS NIVERNAISE
|0558018087
|PREG*
|"
|79
|3
|TALLERON
|Auxence
|4S ST SATUR
|1818013091
|PREG
|"
|72
|4
|LAIGLE
|Paul
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030054
|PREG*
|"
|73
|5
|GACON
|Timéo
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030058
|PREG*
|"
|74
|6
|LABAUME
|Malone
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010191
|PREG*
|"
|80
|7
|PICHON
|Lucas
|4S ST SATUR
|1818013100
|PREG
|"
|75
|8
|KORICHE
|Yanis
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010205
|PREG*
|"
|76
|9
|GIBBONS FIEVET
|Robin
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010232
|PREG*
|"
|FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
|NOM DE L'EPREUVE :
|Prix de Mesves - Support Champinnat de La Nièvre
|DATE :
|8 mai 2017
|ORGANISATEUR :
|U. COSNOISE SPORTIVE
|SERIES / CATEGORIES :
|Pupilles
|VILLE DE DEPART :
|MESVES SUR LOIRE
|DEPARTEMENT :
|58
|ENGAGES :
|15
|PARTANTS :
|14
|CLASSES :
|14
|TABLEAU DE CLASSEMENT
|Epreuve n°
|MOYENNE
|#DIV/0!
|DISTANCE :
|9,2
|DOSS
|Place
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|51
|1
|MARTIN
|Loïs
|JGS NIVERNAISE
|0558018168
|PUPG*
|00:00:00
|46
|2
|ROUX
|Willy
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010107
|PUPG*
|"
|43
|3
|CHIARUZZI
|Romain
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030030
|PUPG*
|"
|50
|4
|LEMAITRE
|Lucas
|JGS NIVERNAISE
|0558018059
|PUPG*
|"
|45
|5
|GIRARD
|Maxime
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010064
|PUPG*
|"
|54
|6
|MOREAU
|Paul
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010158
|PUPG*
|"
|53
|7
|TOLLERON
|Dorian
|4S ST SATUR
|1818013094
|PUPG
|"
|44
|8
|COUVE
|Gaël
|U. COSNOISE SPORTIVE
|0558030042
|PUPG*
|"
|48
|9
|GIBBONS FIEVET
|Hugo
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010142
|PUPG*
|"
|47
|10
|KORICHE
|Ilyes
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010112
|PUPG*
|"
|41
|11
|LANGUMIER
|Clémence
|CC VARENNES VAUZELLES
|0558010044
|PUPF*
|"
|42
|12
|DE ROSSI
|Eloise
|VC DE CLAMECY
|0558049010
|PUPF*
|"
|55
|13
|PICHON
|Geoffrey
|4S ST SATUR
|1818013064
|PUPG
|"
|52
|14
|PATRU
|Axel
|AC SANCOINS
|1818001040
|PUPG
|"
Laurine Philippe a ajouté 168 photos à l’album Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58) — à Mesves-sur-Loire,
Course neutralisée du a une chute importante. La plaie imposante du blessé Michel Turk (VSNM) a été recousue, l'artère n'as pas été touchée ! Bon rétablissement a lui.Publié par Laurine Philippe sur lundi 8 mai 2017
Prix de Mesves Sur Loire : Support Championnat de la Nièvre (58)
Course neutralisée du a une chute importante. La plaie imposante du blessé Michel Turk (VSNM) a été recousue, l'artère n'as pas été touchée !.
Bon rétablissement a lui.
Laurine PHILIPPE
Laurine PHILIPPE - Classeur 2017
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