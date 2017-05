Prix Cycliste d'Ormes 2017

Classements 3èmes catégories, Juniors & PC Open :

1.SANZ Eric - US CRETEIL - 3ème Catégorie

2.LEMOINE Fabian - ES ALNELOISE CYCLISME - 3ème Catégorie

3.CONTAULT Maxandre - ST JEAN DE LA RUELLE CYC - Junior - 1er junior

4.MARONI Anthony - UC BORDS DE MARNE - 3ème Catégorie

5.PHILIPPE Thomas - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - 3ème Catégorie

6.VANHOVE Ludovic - UC GIEN SPORT - 3ème Catégorie

7.VILLEMIN Pierre Michaël - CSM PUTEAUX - 3ème Catégorie

8.BRISSON Clément - VINEUIL SPORTS - 3ème Catégorie

9.PASQUET Yannick - ST JEAN DE LA RUELLE CYC - 3ème Catégorie

10.VALOY Johan - GUIDON CHALETTOIS - Junior

11.MARMION Julien - UC ORLEANS - 3ème Catégorie

12.SAIZ Florent - VS ST CYRIEN - 3ème Catégorie

13.CUNIN Gérald - UC GIEN SPORT - 3ème Catégorie

14.DUGUET Alexandre - GUIDON CROCHU VEIGNE - 3ème Catégorie

15.DEPARTOUT Erwan - ST JEAN DE LA RUELLE CYC - 3ème Catégorie

16.LHOTE Valentin - VS CACIEN - Junior

17.SAILLARD Michel - VS ST CYRIEN - Pass`Cyclisme Open 1 - 1er PC

18.LESUEUR Ronan - UC ORLEANS - 3ème Catégorie

19.VILLOING Morgan - UC GIEN SPORT - 3ème Catégorie

20.JEROME Brayann - VS CHARTRAIN - Junior

21.VILLEMIN Alan - CSM PUTEAUX - Junior

22.LAUR Christophe - VC ETAMPES - 3ème Catégorie

23.MATHIS Olivier - A. C. B. B. - 3ème Catégorie

24.DEMEAUTIS Maxime - ST JEAN DE LA RUELLE CYC - 3ème Catégorie

25.BOUCHER Antoine - ST JEAN DE LA RUELLE CYC - 3ème Catégorie

26.BRASSEUR Guillaume - VS CHARTRAIN - 3ème Catégorie

27.BASSELET Abel UC ORLEANS - Junior

28.MARTEAU Bruno - VS ST CYRIEN - Pass`Cyclisme Open 2

29.HOUDOUIN David - VC ETAMPES - 3ème Catégorie

30.MOREAU Nicolas - ST JEAN DE LA RUELLE CYC - 3ème Catégorie

31.COUGOULAT Simon - UCL HENNEBONT - 3ème Catégorie

32.BOITIER Thibaud - UC GIEN SPORT - 3ème Catégorie

33.LE FLEM Jérôme - VC LUCEEN - Pass`Cyclisme Open 1

34.GIACHETTO Antoine - UC ORLEANS - 3ème Catégorie

35.HUMBLET Jean Claude - UC BORDS DE MARNE - Pass`Cyclisme Open 1

36.VILLAIN Patrick - UC ORLEANS - Pass`Cyclisme 2

37.DELEPLACE Pascal - CG ORLEANS LOIRET - 3ème Catégorie

38.CHARNI Walid - INFOSPORT LOIRET - 3ème Catégorie

39.BITTEL Nicolas - VC ETAMPES - Pass`Cyclisme Open 1

40.LE GUERN Clément - ES ALNELOISE CYCLISME - 3ème Catégorie

41.BOITIER Fabrice - UC GIEN SPORT - 3ème Catégorie

42.SAILLARD Rémi - VS ST CYRIEN - 3ème Catégorie

43.DELACHAUME Florian - VC ETAMPES - 3ème Catégorie

44.OLIVIERI Lucas - VINEUIL SPORTS - Junior