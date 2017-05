Que sont-ils devenus : Jérôme Gilbert - "Après quatre ans chez les pros, j'avais de plus en plus de mal à aller chercher la motivation pour faire des résultats. L'enthousiasme n'était plus vraiment là." + Aller plus loin :  Que sont-ils devenus : Bruno Cornillet Joop Zoetemelk Mathieu Drujon Frédéric Bessy Jérôme Chiotti

"Après quatre ans chez les pros, j'avais de plus en plus de mal à aller chercher la motivation pour faire des résultats. L'enthousiasme n'était plus vraiment là."

Que sont-ils devenus : Jérôme Gilbert - "Après quatre ans chez les pros, j'avais de plus en plus de mal à aller chercher la motivation pour faire des résultats. L'enthousiasme n'était plus vraiment là."

