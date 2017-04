Résultats , photos des écoles de cyclisme à Mont de Marsan - Samedi 29 Avril 2017 Rencontre des écoles de vélo , spécial piste à Mont de Marsan(40) Organisation : stade Montois Cyclisme La rencontre des écoles de vélo« souvenir Francis Maurin » s’est déroulée sur le Vélodrome du Loustau . Les tribunes n’y sont plus, les vestiaires et les douches non plus,les ateliers mécaniques et vélo non plus, la salle de réception « Pierre Cescutti »..non plus mais le Vélodrome et le terrain sont encore là …et le cyclisme aussi: la preuve. - (Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)