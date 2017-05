Test du Time Scylon - Utilisé par l'équipe HP BTP-Auber 93 et élu Vélo Pro en 2016, le Time Scylon est un vélo haut de gamme qui se veut très rigide, réactif et précis.+ Aller plus loin : Test de la veste POC Avip Softshell Test des produits énergétiques Punch Power Test du maillot Bronze et du cuissard Silver Cuore Test du maillot Louison Bobet Vars 50 ML Test des chaussures VTT Spiuk MC 16  

Utilisé par l'équipe HP BTP-Auber 93 et élu Vélo Pro en 2016, le Time Scylon est un vélo haut de gamme qui se veut très rigide, réactif et précis.

Test du Time Scylon - Utilisé par l'équipe HP BTP-Auber 93 et élu Vélo Pro en 2016, le Time Scylon est un vélo haut de gamme qui se veut très rigide, réactif et précis.

