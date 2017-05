Tour Bourbonnais Charolais TBCO 2017 - Le vainqueur du TBCO 2017 se nomme Gilles Noirjean de l’AC bisontine. Une équipe en vue tout le week-end - (Jérôme DEBARREIX - Le JSL -Tour Bourbonnais Charolais TBCO - VC CHAROLLAIS)

Interview de Denis Repérant, président du TBCO.

Quel bilan faites-vous de ce Tour du Pays Charolais Brionnais ?

« À chaud, j’ai du mal à m’enthousiasmer parce que je garde en tête qu’on a malheureusement actuellement deux coureurs qui sont hospitalisés. Et même si ce n’est pas de la faute de l’organisation mais d’une simple chute comme il y en arrive des dizaines chaque week-end, cela fait mal au cœur. »

Quelles sont les dernières nouvelles des deux jeunes ?

« Leur pronostic vital n’est pas engagé, mais malheureusement tous les deux souffrent beaucoup. L’un a un problème au foie et restera sous surveillance pendant 48 heures, et l’autre a de multiples fractures des bras. Ce sont des blessures importantes, donc on essaie de prendre des nouvelles assez souvent auprès des parents. »

Sur un plan positif, cette année a été marquée par un formidable engouement populaire dans toutes les communes traversées, n’est-ce-pas ?

« Oui et ça fait plaisir. Nous avions à l’avant de la course une voiture sonore pour prévenir que les coureurs approchaient. Ça a peut-être incité les spectateurs à sortir au bord de la route pour applaudir les champions. »

Parlons un peu de l’avenir. Y aura-t-il un 12e TBCO en 2018 ?

« Je ne le sais pas. Beaucoup de personnes poussent autour de moi pour que nous continuions. Mais c’est de plus en plus difficile. Je suis de moins en moins présent dans la région et mes parents me remplacent de plus en plus souvent. Malheureusement, à 48 heures de l’épreuve, mon père a eu un petit pépin à cause du TBCO et je ne veux pas jouer avec la santé de mes parents. J’aimerais vraiment que l’épreuve perdure. Si elle a lieu l’an prochain, je serai présent pour donner un coup de main. Mais une chose est sûre, je ne serai plus président. »