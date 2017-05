Longtemps, Florian Nocquet a cru réaliser le coup parfait. Échappé depuis le 44e kilomètre et la sortie du village de Volesvres, le coureur de l’AC Bisontine a d’abord effectué un bout de chemin avec Valentin Coutard de Toucy avant de voir ce dernier lâcher prise au moment où le Drômois Grégory Pascal venait de rejoindre les deux hommes de tête.

Mais alors que le duo enchaînait les montées abruptes et les descentes sinueuses du Brionnais avec une minute d’avance sur le peloton, un fait de course va tout faire basculer. « Nous arrivions en haut du dernier grimpeur à 5 km de l’arrivée, se remémore Florian Nocquet. J’ai voulu remettre une dent pour relancer l’allure et malheureusement ma chaîne s’est coincée entre deux plateaux. »