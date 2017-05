On s’attendait à une étape nerveuse sur le Tour de Gironde aujourd’hui, elle a bien eu lieu ! Les coureurs n’ont pas été ménagés par les nombreuses bosses du parcours.

La première boucle, dans les rues de Saint Emilion, est parcourue à une allure très rapide, le peloton arrivant étiré sur la première difficulté du jour, au kilomètre 20, le « petit Tourmalet » de Saint Hyppolyte. Certaines équipes profitent du pied, un mur de 500 mètres à 11%, pour imposer un gros tempo. L’arrière du peloton explose et on retrouve rapidement un groupe d’une trentaine de coureurs à l’avant. Sous l’impulsion des Vendée U, Burgos BH, Océane Top 16 et GSC Bagnac, ce groupe prend rapidement 1 minute d’avance. Un groupe de contre de huit coureurs les rejoint au kilomètre 52, dans la côte de Gensac et une course poursuite s’engage avec le peloton. C’est le moment choisi par Océane Top 16 pour dynamiter la course. Clement SAINT MARTIN et Vadim DESLANDES sortent ainsi du groupe de tête. SAINT MARTIN effectue un gros travail pour son coéquipier, qu’il dépose une soixantaine de kilomètre plus loin, avec 1'10 d’avance sur le peloton de tête. On est alors à la mi-course et il reste environ 100 kilomètres à parcourir. Sous la pression du peloton de tête, DESLANDES finit par se relever une dizaine de kilomètres plus loin.

Car derrière, le peloton embraye et explose. Un groupe de dix coureurs prend le large dans la côte de Tabanac, à 30 kilomètres de l’arrivée. On y retrouve Yoann PAILLOT (Océane Top 16), Pablo TORRES (Burgos BH), Mathieu BURGAUDEAU, David RIVIERE, Franz KRAINER (Vendée U PDL), Flavien MAURELET, Olivier LE COURT DE BILLOT ( GSC Blagnac VS 31), Guillaume GABAURIAUD (Occitane CF), Axel FLET et Clément RUSSO (EC Saint Etienne Loire). Ces coureurs maintiennent l’écart avec le reste du peloton autour de la minute.

Au sprint, c'est finalement Flavien MAURELET qui s'impose devant Mathieu BURGAUDEAU et Pablo TORRES.

Demain, la deuxième étape partira et arrivera à Villenave d'Ornon.

Plus d'informations sur www.usvc.fr et le facebook Tour de Gironde International.