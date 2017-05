Le premier TVM est sur les rails _ Le VC Toucy a remporté ce vendredi soir le prologue par équipes du Tour de la Vallée Montluçonnaise, disputé à Montluçon sur une distance de 2,9 kilomètres. Guillaume Bravard s'empare du premier maillot de leader. - - (MGVélo - Marc GUILLAUMIN - Actualité - DirectVélo - Tour Vallée Montluçonnaise)

Départ. C'est parti pour la première édition du Tour de la Vallée Montluçonnaise. L'épreuve s'est ouverte, hier soir, par un contre-la-montre par équipe dans les rues du centre-ville. Un prologue de 2,9 km ne comptant pas pour le classement général mais permettant de distribuer les différents maillots. Le VC Toucy ( ici au départ) a été le plus rapide en bouclant son parcours en 3'35''81, soit à plus de 48 km\h de moyenne. Son leader Guillaume Bravard a endossé le maillot jaune qu'il tentera de défendre, aujourd'hui, sur les routes accidentées de la Combraille, du côté de Pionsat, Chambonchard et Marcillat où sera jugée l'arrivée.