Julien Ortéga (GSC Blagnac VS 31)

Tour des Ecureuils , à Julien Ortéga la 2éme étape , Jérémy Béllicaud vainqueur final. - Dimanche 14 Mai 2017 29éme Tour des Ecureuils Organisation : Vélo Club Bazas Bernos Beaulac Speaker : Patrick Ballanger 2éme étape : Bazas – Bernos Beaulac = 109 kilométres Aprés la pluie de la veille , la météo s’est heureusement améliorée ….Ils n’étaient plus que 118 sur la ligne de départ aprés les aléas de la veille . Sur un parcours légérement modifié , la course fut âprement disputée … Victoire de Julien Ortéga (GSC Blagnac VS 31) -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)