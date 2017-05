Et si le Tour du Loiret s’était joué hier après-midi, lors du contre-la-montre entre Châteauneuf et Saint-Denis-de-l’Hôtel ? Il y a de grande chance. Ce matin, le tenant du titre compte 48 secondes d’avance sur Bruno Armirail et 1’12’’ sur Louis Louvet…

55 km\heure de moyenne ! Yoann Paillot a largement dominé le contre-la-montre de 15 kilomètres, couru hier après-midi entre Châteauneuf et Saint-Denis-de-l'Hôtel (16'07''). Et encore, le coureur de la formation Océane Top 16 aurait pu descendre en dessous de la barre des seize minutes. « J'ai été gêné par une voiture au sixième kilomètre. Je pense que j'ai perdu dix secondes », expliquait le vainqueur de l'édition 2016 du Tour du Loiret, à l'issue de la course.

« Toujours envie de conserver un titre »

Mais pour lui, l'essentiel était fait en décrochant le maillot jaune. Et à dire vrai, on ne voit pas comment il pourrait le perdre à l'issue de la dernière étape, cet après-midi, entre Malesherbes et Châlette (158,5 km). « Tout est possible », nuance Yoann Paillot. « Mais nous avons une équipe forte. Et on a toujours envie de conserver un titre. »

Ce dimanche, Bruno Armirail (Occitane, à 48'') ou le meilleur jeune, Louis Louvet (Dijon, à 1'12'') tenteront bien de sortir pour rattraper leur retard, mais on imagine mal le peloton les laissait faire Alors, l'intérêt viendra peut-être des classements intermédiaires, où Mohamed Er Rafaï (CGO) cherchera à conserver son maillot à pois, tout comme Lauk (Pro Immo), celui par points. À surveiller, également, le Guidon Châlettois, sur ses terres, et donc son sprinter, Stéphane Duguenet.

Clément Greck