Le Trophée Roger Walkowiak fait son retour au calendrier le lundi 5 juin prochain. L'AC Cusset remet sur les rails la course sur route en hommage au vainqueur du Tour de France 1956, après avoir ...

Le Trophée Roger Walkowiak fait son retour au calendrier le lundi 5 juin prochain. L’AC Cusset remet sur les rails la course sur route en hommage au vainqueur du Tour de France 1956, après avoir organisé à sa place l’an passé le premier championnat régional Auvergne - ­Rhône-­Alpes.

Le Souvenir « Walko » 2017 se déroulera sur deux boucles autour de Cusset : la première d’une soixantaine de kilomètres au profil vallonné et le circuit final (23 km), plus sélectif, avec la côte des justices, à effectuer deux fois. Au total, les coureurs 1re , 2e et 3e catégories auront 116 km à parcourir.

Classement spécial pour les seniors 3, classements des points chauds et du meilleur grimpeur.