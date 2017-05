Samedi 13 mai 2017, 89 coureurs au départ - le Tour du canton de Trouy, organisé par l'US Saint-Florentaise a été remporté par Maxime FESNIERES (Guidon Chalettois) devant Guillaume PREVELATO (EC St-Étienne) et . Guillaume CABOT (VC Toucy), le 4 ème étant le premier juniors Julien BOURDIAUX ( JG Sportive Nivernaise) - classement et photos - (Nadine MARECHAL - Laurine PHILIPPE - Michel NERON)

La météo s'est montrée clémente, hier, et contrairement aux prévisions, les 89 concurrents au départ du Tour du canton de Trouy, organisé par l'US Saint-Florent, ont seulement été arrosés de quelques gouttes.

Rapidement, les plus véloces ont mis le nez à la fenêtre. Au km 6, Léger (UC Orléans), Champouret (CC Varennes-Vauzelles), Bourdiaux (JGS Nevers), Galtié (ROMYA) et Coutard (VC Toucy) prenaient quelques longueurs d'avance avant d'être revus sept kilomètres plus tard, à Soye-en-Septaine.

Rychter (VC Saint-Cyr), Dupont et encore Coutard (VC Toucy) filaient à leur tour mais, là encore, leurs efforts étaient vains. Tout comme le furent ceux de Letelu (VC Lignières), Boucher (VC Contres) et Dupont (VC Toucy) un peu plus loin.

La bonne échappée avant la mi-course

La bonne échappée s'est dessinée juste avant la mi-course, du côté de Senneçay, avec pas moins de 23 coureurs, dont certains très en vue depuis le début de la course : Letelu (VC Lignières), Léger (UC Orléans), Fesnières et Valoy (Guidon chalettois), Couty et Girardot (Vineuil sport), Janvier (VS Chartres), Rychter (VC Saint-Cyr), Moreau (VT Tranzault), Quere (CC Varennes-Vauzelles), Boudiaux (JGS Nevers) Bourdillat et Dejonghe (US Cosne), Cabot, Moreau et Navarro (VC Toucy), Renard (USP Issoire), Tévenot (VSN Morvan), Lacour (VS Macon), Daudin Guenegou (VS valettais), Bridier (Creuse Oxygène) et Prevelato (EC Saint-Etienne-Loire).

Les fuyards s'entendaient bien et c'est à deux bornes de l'arrivée que Prevelato attaquait, rejoint par Fesnières puis par tous ses adversaires. Quand Maxime Fesnières, le pistard au gabarit impressionnant, lançait le sprint d'assez loin, personne n'arrivait à le remonter. Fesnières signait là son premier succès de la saison.

Cet après-midi, il s'alignera au départ du Prix des Grands villages à Saint-Amand avec la même envie de vaincre.

Le classement

1. Maxime Fesnières (Guidon chalettois, 2 e), 2. Guillaume Prevelato (EC St-Étienne, 2 e), 3. Guillaume Cabot (VC Toucy, 2 e), 4. Julien Bourdiaux (JGS Nevers, J), 5. Sonny Bridier (Creuse Oxygène, 2 e), 6. Quentin Navarro (VC Toucy, 2 e), 7. Gaël Renard (USP Issoire, 2 e), 8. Tanguy Quere (CC Varennes-Vauzelles, J.), 9. Yoann Moreau (VT Tranzault, 2 e), 10. Roin Letelu (VC Lignières, 2 e), 11. Franck Daudin Guenegou (VC valletois, 2 e), 12. Antony Tévenot (VSN Morvan, 2 e), 13. Cédric Léger (US Orléans, 2 e), 14. Guillaume Janvier (VS Chartres, 2 e) tous même temps.

Nadine Maréchal