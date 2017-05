Premier Tour de la Vallée Montluçonnaise: Le programme Vendredi 19 mai: Prologue à Montluçon Ville-Gozet: chrono par équipe à partir de 19 heures 45. Départ et arrivée Place Saint-Paul. Protocole vers 21 heures 30 Samedi 20 mai: Durdat-Larequille / Marcillat-en-Combraille - 135 kms: départ à 13 heures 30, arrivée vers 16 heures 45 Dimanche 21 mai: Quinssaines / Montluçon - 130 kms: départ à 12 heures 45, arrivée vers 16 heures Place Piquand au 5e passage sur la ligne. Les horaires détaillés sur simple demande ! Les trois jours de course sont à suivre sur www.​mar​cgui​llau​min.​fr La liste des engagés a subi quelques modifications et la formation de Périgueux ne sera finalement pas au départ. Donc MGVELO revoit un peu son pronostic et cite les noms suivants: Clément Carisey, Pierre Almeida, Thomas Girard, Mathieu Jeannes, Adrien Guillonnet, Victor Lafay, Laurent Evrard, Thomas Peyroton-Dartet et Morné Vanniekerk