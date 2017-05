La première édition du Tour de la Vallée Montluçonnaise a été officiellement présentée aujourd'hui à la Cité administrative de Montluçon. Celle-ci a eu lieu devant une nombreuse assistance. Cet évènement créé dans le cadre de la fusion des EPCI de Montluçon et de Marcillat s"annonce prometteur.



Cinq formations de DN1 et huit de DN2 seront au départ de cette épreuve qui se disputera sur trois jours, les 19, 20 et 21 mai.

Pour MGVELO qui assurera le direct sur les trois jours sur www.marcguillaumin.fr , le cycliste professionnel Montluçonnais Florian Vachon nous donne, en vidéo, ses impressions sur le parcours des trois étapes, un parcours dont il est à l'origine.