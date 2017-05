Tour de Californie — Van Der Breggen au final - Tour de Californie # 4. Anna Van Der Breggen remporte l'épreuve devant Katie Hall grâce aux bonifications. Giorgia Bronzini s'offre la der au sprint + Aller plus loin : Tour de Californie # 3 — Rivera et Van Der Breggen s'affairent Tour de Californie # 2 — Katie Hall contre la Boels Tour de Californie # 1 — Guarnier et la Boels frappent déjà Tour de Californie — Guarnier pour décoller ?. -

