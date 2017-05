Vienne - Prix Gérard Gautier à Vendeuvre (86) - Morgan Gaschard (AC Châtellerault) avait les jambes - Le sociétaire de l'AC Châtellerault, dans la foulée de sa récente victoire à Vouillé, se montrait le plus rapide dans l'emballage final pour rafler son deuxième succès de la saison. Chambon et Champalou complétaient, quant à eux, le podium - (Pierre SAMIT)

Vienne - Prix Gérard Gautier à Vendeuvre (86) - MorganGaschard (AC Châtellerault) avait les jambes - Le sociétaire de l'AC Châtellerault, dans la foulée de sa récente victoire à Vouillé, se montrait le plus rapide dans l'emballage final pour rafler son deuxième succès de la saison. Chambon et Champalou complétaient, quant à eux, le podium -.

1. M. Gaschard (AC Châtellerault) les 92,8 km en 2 h 09'59'', 2. C. Chambon (Team U Anjou) mt, 3. S. Champalou (CG Orléans) mt, 4. E. Audidier (AC Châtelleraut) mt, 5. F. Cardineau (V. Naintré) mt, 6. P. Gauthier (A Gond-Pontouvre, 1er en 3e catégorie) mt, 7. M. Durpaix (JPC Lussac) en 2 h 10'50'', 8. Y. Martin (JPC Lussac, 2e en 3ecatégorie) en 2 h 11'22'', 9. A. Chaumet (V. Naintré) mt, 10. S. Déchereux (VC Thouars) mt, 11. M. Picaud (JPC Lussac, 3e en 3e catégorie) mt, 12. N. Abramov (Cycle Poitevin) mt, 13. Airaud (VC Thouars) mt, 14. D. Barritault (V. Naintré) mt, 15. B. Damiens (VC Thouars) mt, 16. H. Sicaud (VC Chatillon) mt, 17. A. Chupin (VC Maulevrier) 18. C. Bret (UV Poitiers) mt, 19. A. Martin-Vinci (Creuse Oxygène, 1er junior) mt, 20. S. Accouri (US Chauvigny), mt… 57 coureurs au départ, 47 coureurs classés.