1er & 2 juillet : Tour des coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP - Le 15éme Tour des Coteaux et Landes de Gascogne , une des plus épreuves de la fédération UFOLEP , un modéle d’organisation et de sérieux avec l’équipe du CS Casteljaloux de Jean Paul Ounzari … Ce sera Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet 2017 sur 2 étapes en ligne et un contre la montre. - (Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme).