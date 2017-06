54ème Nocturne de Cosne Sur Loire (58) organisé par l' UNION COSNOISE SPORTIVE - Catégorie : 1ère - 2ème - 3ème - Juniors - Pass'cyclisme open - Départ - Heure et lieu : 20h45 / Boulevard de la République - Type de parcours : Circuit Km du circuit : 1.9 km Nombre de tours : 46 Nombre de km : 87.4 Dossard - Heure et lieu : 19h45 / Boulevard de la République Départ - Heure et lieu : 20h45 / Boulevard de la République + résultat et photos 2016 - (Ludovic LAMARRE - Laurine PHILIPPE - Jacky BALLAND)

Le 08 juillet 2016, la 53 ème édition de la nocturne de Cosne-sur-Loire (58), 1-2-3ème Catégorie et Juniors - 46 tours de de 1.9 kms soit 88 kms - Speaker : Guy PAGE - a été remporté par Antoine GAUDILLAT (VS Chartrain) devant Ludovic BIDEAU (AS Corbeil-Essonnes) et Kévin FOUACHE (Creuse Oxygène Guéret) - classement de Jacky et photos de Laurine, Océane et Noémie + vidéo d'Andre Robert - (Ludovic LAMARRE - Laurine PHILIPPE - Jacky BALLAND - Océane CHAMBRE - Andre Robert) ICI