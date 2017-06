Avec le P Zero vélo, Pirelli remet la gomme - Pirelli annonce son retour dans le vélo avec l'arrivée prochaine de trois produits : le PZero vélo, le PZero TT, et le pneu 4S. Nous les avons découverts en avant-première + Aller plus loin : Galerie photos : Pirelli - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

Avec le P Zero vélo, Pirelli remet la gomme

Pirelli annonce son retour dans le vélo avec l'arrivée prochaine de trois produits : le P Zero vélo, le P Zero TT, et le pneu 4S. Nous les avons découverts en avant-première.

http://www.velo101.com/magazine/article/avec-le-p-zero-velo,-pirelli-remet-la-gomme--17338