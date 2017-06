Xavier Brun (EC Saint-Étienne) s'impose au sprint à Cusset (03) - Au terme d'une course passionnante et rythmée, le Stéphanois Xavier Brun (EC Saint-Étienne) a remporté la nocturne de Cusset devant Florian Dufour (Creuse-Oxygène) et Mickaël Brun (UC D’Affinois-Pelussin) -

(Michel Prémoselli - La Montagne)

Nocturne de Cusset.

1. Xavier Brun (EC Saint-Étienne), les 76 km en 1 h 47’16’’; 2. Florian Dufour (Creuse-Oxygène) à 1’’; 3. Mickaël Brun (UC D’Affinois-Pelussin) à 3’’; 4. Nathanaël Géry (UC Forez) à 4’’; 5. Quentin Navarro (VC Toucy) m.t. ; 6. Franck Laffaire (Issoire) à m.t. ; 7. Stéphane Gay (Cusset) à 5’’; 8. Yvan Pradier (Issoire) à 8’’; 9. Axel Chatelus (Roanne) à 9’’; 10. Baptiste Petijean (Villefranche-Beaujolais) m.t.