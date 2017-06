Après les cyclos du long week-end de l'Ascension et avant les cyclos de montagne, Jean-Luc Chavanon et William Turnes remontent au Challenge Cyclo DT Swiss.

Challenge Cyclo DT Swiss au 1er juin 0017 - Après les cyclos du long week-end de l'Ascension et avant les cyclos de montagne, Jean-Luc Chavanon et William Turnes remontent au Challenge Cyclo DT Swiss. + Aller plus loin : Toutes les inscriptions en ligne sur Vélo 101 ! Challenge Cyclo DT Swiss au 25 mai Challenge Cyclo DT Swiss au 18 mai Challenge Cyclo DT Swiss au 11 mai -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)