Champion régional sur route dimanche, et sur le chrono hier à Pierres - Stéphane Duguenet (Guidon châlettois) est en grande forme, avec deux titres régionaux, en deux jours. Les Chartrains Émilien Clère et Maxime Maison ont complété le podium, hier à Pierres. - (Isabelle HERVE - L'Echo Républicain - Comité Centre Val de Loire de Cyclisme)

Stéphane Duguenet (Guidon châlettois) se définit comme sprinteur. Il l'a prouvé dimanche à Ligueil (Indre-et-Loire) avec son titre de champion régional sur route. Et hier, le coureur, passé par le VS Chartres en 2015, a confirmé qu'il était aussi un très bon rouleur. Il s'est imposé sur le régional du contre-la-montre, à Pierres, en bouclant les 20,850 km en 27'46' (moy. 45, 044 km\h), pour la deuxième année consécutive.

Émilien Clère très déçu

Pourtant, à l'arrivée, l'Orléanais faisait plutôt la grimace. On mettra ça sur le compte de l'effort intense. « Je préfère les circuits courts. J'avais de mauvaises sensations toute la journée. Je n'étais pas au top. Mais j'ai tout donné. »

Sur un circuit usant, avec ses longs faux-plats, et le vent de face pendant les dix premiers kilomètres, les coureurs ressentaient la fatigue, après deux journées de course. Gagnantes pour Duguenet, mais perdantes pour Émilien Clère (VS Chartres), 2 e à 4 petites secondes, celui que le vainqueur craignait le plus. Malgré son immense déception à l'arrivée, le champion de France de demi-fond, avait vite retrouvé son sourire, consolé par son fils François-Régis, 7 ans, qui l'a accompagné avec fierté vers le podium. « Je suis dans le coup les deux jours. Aujourd'hui, j'étais dans l'allure. Il suffit de pas grand-chose. » Émilien Clère, qui a fêté ses 35 ans dimanche, avait déjà eu l'espoir de battre Duguenet, quand il avait réalisé un meilleur chrono sur le Tour du Loiret, il y a quinze jours, avec sa 5 e place. Le mois de juin est arrivé, et le coureur n'a toujours pas gagné, collectionnant plutôt les 2 e places. Il espère désormais être sélectionné pour les championnats de France, dans trois semaines.

Maxime Maison était

le plus heureux

Finalement, à Pierres, hier, le plus heureux n'était pas le vainqueur, mais Maxime Maison (VS Chartres), 18 ans, 3 e à 38 secondes de Duguenet, champion régional espoir, et de 2 e catégorie. Pourtant, un ennui mécanique lui a coûté de précieuses secondes. Explications : « Je n'avais pas regardé mon matériel, mais après les premiers coups de pédale, ma roue arrière s'est décentrée. Patrick ( Destouches, le président du VS Chartres) est venu réparer. Et j'ai bien perdu 30 secondes ! » La victoire aurait alors été à sa portée. « Sur le coup, j'ai pris un coup au moral. » Mais le jeune coureur avait vite oublié ses déboires avec sa médaille.

Le sourire d'Émilien Clère masquait des regrets. Mais l'an prochain, il sera le grand favori. Car Stéphane Duguenet a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison. À seulement 25 ans. Vivre du cyclisme en tant qu'amateur n'est pas facile. Le coureur a côtoyé le haut niveau sur piste, avec notamment une 5 e place à l'américaine aux championnats du monde juniors. Stéphane Duguenet gardera de bons souvenirs, et a déjà laissé son empreinte dans la région. Et la voie sera libre l'année prochaine pour les Chartrains.

Isabelle Hervé