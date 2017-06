Voici les résultats et photos des championnats cyclistes sur route qui ont eu lieu le 25 Juin dernier à Mellé (35). Claude Gréau (photos: Les trois 1er de la catégorie D2 et photo de groupe) Catégorie D 2 : 1er OLLIVIER Vincent (US VERN) 2ème OLIVEUX Alan (OC CYCLE CESSONNAIS) 3ème LABOURDE Sébastien (CYCLEBOX) Catégorie D3 : 1er PIGEARD Lionnel (US CHATEAUGIRON) Catégorie D4 : 1er PELLOIS Christian (DYNAMIC CLUB QUEVILLOIS) Catégorie D1 : 1er STEFANO Nicolas (EC RENNES)