28 juin 2017

ACCDN-ROCC Tour 2017 : Paillot, de la Bretagne au Nord

Yoann Paillot (Top 16) prend la tête fin juin de l'ACCDN-ROCC Tour 2017 parrainé par Drag Bicycles. De nouveau champion de France Amateurs du contre-la-montre (et 2ème temps au scratch), l'ex-professionnel de La Pomme Marseille a également brillamment remporté La Sportbreizh (le classement final et la 1ère étape chronométrée de Plougastel-Daoulas) qui faisait office de manche de la Coupe de France DN1. Le Charentais devance désormais Flavien Maurelet (GSC Blagnac-VS31) qui lui aussi s'est paré de bleu-blanc-rouge sur le circuit de Saint-Omer en enlevant la course sur route. L'Oisien de Blagnac s'est imposé à Arleuf lors du Tour Nivernais-Morvan (3ème du classement final), et a fini 2ème au Mont Saint-Michel de Brasparts et 4ème à Audierne sur La Sportbreizh. Bruno Armirail (Occitane Cyclisme Formation), 3ème maintenant de l'ACCDN-ROCC Tour 2017, a réalisé de même un beau mois de juin se classant 2ème du National derrière Maurelet et a multiplié les places dans le Finistère : 2ème, 3ème et 4ème d'étape.



Mathieu Burgaudeau (Vendée U), ancien n°1, rétrograde au 5ème rang mais demeure un solide leader chez les Espoirs. Burgaudeau précède toujours son coéquipier Clément Orceau. Le Ligérien Clément Russo (EC St-Etienne Loire) débarque sur la 3ème marche. Le Vendée U est toujours aux commandes par équipes. Le CC Etupes Le Doubs-Pays de Montbéliard réalise un bond impressionnant suite aux performances de Romain Seigle (victorieux à Argol lors de La Sportbreizh et placé sur le Tour de Savoie Mont-Blanc) et d'Alexys Brunel (en Bretagne et dans le Morvan avec un succès à Pougues-les-Eaux lors du chrono). Les Doubistes viennent désormais titiller les Rouges. Le Top 16 de Yoann Paillot revient sur le podium.



le classement individuel :

1 PAILLOT Yoann (Top 16) 150 pts

2 MAURELET Flavien (GSC Blagnac-VS31) 143

3 ARMIRAIL Bruno (Occitane Cyclisme Formation) 125

4 SEIGLE Romain (CC Etupes Le Doubs PM) 124

5 BURGAUDEAU Mathieu (Vendée U) 98

6 SCHMIDT Fabien (Côtes-d'Armor Cyclisme) 73

7 MOTTIER Justin (VCP de Loudéac) 66

8 GUERIN Alexis (VC Rouen 76) 65

9 CAM Maxime (Côtes-d'Armor Cyclisme) 64

10 ORCEAU Clément (Vendée U) 63







le classement espoirs :

1 BURGAUDEAU Mathieu (Vendée U) 98 pts

2 ORCEAU Clément (Vendée U) 63

3 RUSSO Clément (EC St-Etienne Loire) 61

4 MADOUAS Valentin (UC Nantes Atlantique) 56

5 DO REGO Fabio (Team Peltrax-CS Dammarie) 53

6 PIJOURLET Louis (CR4C Roanne) 45

7 BRUNEL Aléxys (CC Etupes Le Doubs PM) 44

8 LAFAY Victor (Bourg Ain Cyclisme) 35

9 GUERNALEC Thibault (Team Pays de Dinan) 33

10 PERRET Kévin (UC Nantes Atlantique) 28







le classement par équipes :

1 Vendée U 291 pts

2 CC Etupes Le Doubs PM 210

3 Top 16 192

4 GSC Blagnac-VS31 181

5 Côtes-d'Armor Cyclisme 178

6 AVC Aix-en-Provence 172

7 CR4C Roanne 168

8 Sojasun Espoir-ACNC 156

9 UC Nantes Atlantique 152

10 Occitane Cyclisme Formation 147







le palmarès de juin :

49. 07.06 GP des Fontaines - Trophée Max Chicoisne (1.40)

Maxime Maison (VS Chartrain)

50. 08.06 au 11.06 Ronde de l'Oise (2.2)

Flavien Dassonville (Auber 93-HP BTP)

51. 09.06 au 11.06 La Sportbreizh (3.56)

Yoann Paillot (Océane Top 16)

52. 10.06 au 11.06 Tour de Loire-Atlantique (2.12)

Kévin Perret (UC Nantes Atlantique)

53. 15.06 au 18.06 Tour du Nivernais-Morvan (2.12)

Louis Pijourlet (CR4C Roanne)

54. 15.06 au 18.06 Tour de Savoie Mont Blanc (2.2)

Egan Bernal (Androni-Sidermec-Bottecchia)

55. 22.06 Championnat de France CLM Elites (3.41)

Yoann Paillot (Océane Top 16)

56. 24.06 Championnat de France Course en Ligne (3.49)

Flavien Maurelet (GSC Blagnac-VS31)

57. 25.06 Circuit des Vignes du Pays Haut Poitou et Clain (1.12)

Ewen Henrio (Guidon Chalettois)



le calendrier de juillet :

58. 01.07 au 02.07 Tour du Pays Roannais (3.56)

59. 06.07 au 09.07 Tour de Dordogne (2.12)

60. 13.07 au 16.07 Tour des Deux-Sèvres (2.12)

61. 14.07 GP de Charvieu-Chavagneux (1.12)

62. 15.07 Etoile d'Or (3.54)

63. 16.07 Souvenir Rousse Perrin (1.12)

64. 17.07 Tour de la Creuse (1.12)

65. 25.07 GP de Cours-La Ville (1.12)

66. 26.07 au 30.07 Tour Alsace (2.2)

67. 27.07 Championnat de France Avenir CLM Ind. Espoirs (3.52)

68. 29.07 Championnat de France Avenir Course en Ligne Espoirs (3.53)

69. 29.07 au 31.07 Kreiz Breizh Elites (2.2)