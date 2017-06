CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL – JEUDI 22 JUIN 2017



CHAMPIONNAT DE FRANCE DAMES « Elite » et Espoirs

Départ de SAINT MARTIN LES TATINGHEM : 1ère concurrente : 13 h 16 – départ de 2 en 2 minutes

Distance : 25,300 Km

Arrivée à Saint – Omer (Vélodrome) de la dernière concurrente à 15h00 environ (moyenne estimée 35 km/heure et sur la base de 33 concurrentes)



CHAMPIONNAT DE FRANCE HOMMES ELITE « PROFESSIONNEL » et « AMATEUR »

Départ de SAINT MARTIN LES TATINGHEM : 1er coureur 14 h 40 (soit 18 minutes après la dernière Dames) – départ de 2 en 2 minutes

Distance : 51,600 Km

Arrivée à Saint – Omer (vélodrome) du dernier concurrent à 18h18 environ (moyenne estimée à 41 km/heure et sur la base de 80 concurrents).



ÉPREUVES EN LIGNE – SAMEDI 24 JUIN 2017



CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE AMATEUR »

Départ de Saint – Omer (Bld G. Courbet) : 9h00

Distance : 11 tours de 15,500 km soit 170,500 km

Arrivée à Saint – Omer (Bld G. Courbet) : 13h10 environ (moyenne estimée 41 km/heure)



CHAMPIONNAT DE FRANCE DAMES ELITE et ESPOIRS

Départ de Saint – Omer (Bld G. Courbet) : 13h55

Distance : 7 tours de 15,500 km soit 108,500 km

Arrivée à Saint – Omer (Bld G. Courbet) 16h55 environ (moyenne estimée 36 km/heure)



DIMANCHE 25 JUIN 2017



CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE PROFESSIONNEL »

Départ de Saint – Omer (Bld G. Courbet) : 10h40

Distance : 16 tours de 15,500 km soit 248,000 km

Arrivée à Saint – Omer (Bld G. Courbet) : 16h52 environ (moyenne estimée 40 km/heure)