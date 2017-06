COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU LIVRE DE DANIEL PAUTRAT - communiqué de presse du livre de DANIEL PAUTRAT intitulé MÉMOIRES DU TOUR DE FRANCE (MAREUIL EDS) - (Louis de Mareuil)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





La voix de Daniel Pautrat est indissociable du Tour de France. Le journaliste aux 50 Tours de France et aux 20 JO, publie Mémoires du Tour de France, à paraître le 16 juin 2017.

50 Tours de France et 20 jeux Olympiques, c’est unique au monde ! Sa voix reconnaissable entre toutes a été celle du Tour à partir de 1961, à la radio d’abord, sur France Inter puis à la télévision sur TF1. Ce livre raconte les coulisses du vélo au temps où le journaliste avait porte ouverte dans la chambre du champion. Ce sont des aventures vécues : par sa position privilégiée, sur la moto au cœur du peloton, Daniel Pautrat est l’un des rares à avoir partagé et, aujourd’hui, à pouvoir révéler les stratégies de course et les histoires, petites et grandes des « forçats de la route ». Tout ce qu'il n'avait pas pu dire quand il était au micro !

Il a été à l’origine de la plus grande déception de Raymond Poulidor mais il lui a fait porter le maillot jaune... Il était le seul journaliste présent en 1966, quand Poupou a été le premier coureur à faire l’objet d’un contrôle antidopage sur le Tour, et il a été le premier, onze ans plus tard, à dénoncer les dessous, pas toujours très clairs, de ces contrôles. C’est lui encore qui réalise l’interview poignante d’Eddy Merckx, lorsqu’il craque dans les Alpes en 1975, et qui a l’idée de faire découvrir le Tour à Bernard Hinault en avant-première pour TF1 en 1977. Sur la moto, cette même année, il souffle à l’oreille de Thévenet que son maillot ne tient plus qu’à un fil... avant de voir le Bourguignon se surpasser et remporter son 2e Tour de France. Merckx, Hinault, Fignon mais aussi Bobet, Anquetil, Robic, sans oublier les champions des années 1930, Leducq, Magne, Lapébie et ceux d’aujourd’hui. Daniel Pautrat a interviewé 50 maillots jaunes ! Ce livre retrace plus d’un demi-siècle de cyclisme et de jeux Olympiques et dépeint l’évolution de la radio et de la télévision, tout cela narré par l’une des figures les plus marquantes du journalisme sportif.

