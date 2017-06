Bonjour les Actus du Cyclisme !



Je m'appelle Achille et avec mes 2 cousins, nous avons monté un site ( www.bizonsports.com ) où les fans de cyclisme peuvent accueillir chez eux d’autres passionnés pour suivre une étape du Tour de France ensemble afin de vivre intensément cette édition 2017.



Le fonctionnement est très simple.



Après l’inscription rapide et gratuite, vous pouvez ouvrir votre salon pour l’étape de votre choix. Vous choisissez combien de personnes vous acceptez chez vous et pour quelle heure. Ensuite, il vous suffit de valider. Vous aurez alors la possibilité d’inviter directement des amis à votre évènement ou bien le partager sur vos groupes de fans.



En tant qu’hôte, libre à vous d'accepter les demande de fans. Votre adresse est visible que par les invités que vous avez accepté.



Notre site devrait plaire énormément à votre base de lecteur.



Excellent Tour à vous !