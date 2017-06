Audrey Cordon-Ragot partira favorite du championnat de France CLM ce jeudi et devra faire avec Elise Delzenne, Aude Biannic, Juliette Labous et Séverine Eraud.

Championnat de France CLM — Cordon-Ragot et de trois ? - Audrey Cordon-Ragot partira favorite du championnat de France CLM ce jeudi et devra faire avec Elise Delzenne, Aude Biannic, Juliette Labous et Séverine Eraud. + Aller plus loin : L'actu féminine du 20 juin -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)