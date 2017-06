Costaud, le « gamin » auvergnat hier sur le prix Josette-Garceau à Préveranges (18), organisé par l’AS Culan. Pour son deuxième succès de la saison, Quentin BOSTVIRONNOIS (ROMYA, J1) l’a enlevé avec panache au terme d’une course disputée par 51 concurrents et pour moitié sévèrement arrosée. - (Nadine MARECHAL - Emilie DEVIENNE - UCGS - Univers Cycliste Gien Sport + Fredetflo Coquet)

Costaud, le « gamin » auvergnat hier sur le prix Josette-Garceau organisé par l’AS Culan. Pour son deuxième succès de la saison, Quentin Bostvironnois l’a enlevé avec panache au terme d’une course disputée par 51 concurrents et pour moitié sévèrement arrosée.

La victoire pour Bostvironnois Quentin Bostvironnois (ROMYA), junior première année, n'était pas de la bonne échappée amorcée au deuxième tour par Ileret (Vineuil sports), qui avait déjà annoncé la couleur un tour plus tôt en compagnie de Fradillon (VC La Souterraine). Avec Sibial (CC Mainsat-Evaux), Ileret menait bon train mais le duo ne pouvait empêcher Simon (UC Aigurande), Boniface (UC Condat), Louis (CC Mainsat-Evaux), Alvarez (VC La Souterraine) et Buret (UC Mehun) de revenir. Des échappées

en pagaille Ouvrard (SA Mussidan) puis Dupont (AAJ Blois) et Chaumeau (VT Tranzault) faisaient également la jonction et ce sont dix hommes qui semblaient parfaitement bien commander les manœuvres. Aux aguets et emmené par Plaisant (Guidon chalettois), un petit groupe également composé de M'Couezou (AC Sancoins), Coquet (UC Gien sport), Ducroux (CC Varennes-Vauzelles), Bostvironnois (ROMYA), Depraetère (UC Varennes-Saint-Pourçain) et Herody (VC Cournon d'Auvergne) rentrait sur la tête de course sous des trombes. Chaumeau venait de lâcher prise et Buret allait connaître le même sort pour cause de fringale tandis qu'Ouvrard s'enfuyait avec Dupont. Leur attaque était vaine mais à 3 km de l'arrivée, Ouvrard remettait ça avec Bostvironnois cette fois. Plus frais, le junior auvergnat portait une estocade et s'imposait sans coup faillir. Le Classement 1. Quentin Bostvironnois (ROMYA, J1) ; 2. Kévin Ouvrard (SA Mussidan, 3 e ) ; 3. Lucas Plaisant (Guidon chalettois, J1) ; 4. Enzo Ileret (Vineuil sports, J2) ; 5. Lucas M'Couezou (AC Sancoins, J2) ; 6. Yann Alvarez (VC La Souterraine, J1) ; 7. Mickaël Louis (CC Mainsat-Evaux, 3 e ) ; 8. Fabien Coquet (UC Gien sports) ; 9. Guillaume Depraetère (UC Varennes-Saint-Pourçain, J2) ; 10. Steeve Ducroux (CC Varennes-Vauzelles, 3 e ), etc. Nadine Maréchal