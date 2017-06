Critérium de Dreux (28) en 2, 3, J et PC Open : Johann Rigoulay (ES Auneau) rafle tout

Le mardi 20 juin 2017 au Grand Prix de la Ville de Dreux en 2, 3, J et PC open, 46 coureurs étaient au départ. Dés le 2ème tour et après un sprint lançait de loin Johann Rigoulay (ES Auneau) raflait la première prime. Suivait le 1er classement par points avec 3 hommes fort de la soirée avec dans l'ordre Yohann Ballay (Argenteuil) Guy Lemonnier de Gouville (AC Touraine) et Gwenaël Fernier

