Transferts — Deux ans de plus pour Sanchez - Après trois saisons dans les rangs de l'équipe Astana, Luis-Leon Sanchez a décidé de poursuivre pour deux ans de plus sa collaboration avec la formation kazakhe. + Aller plus loin :  La fiche de Luis-Leon Sanchez

Après trois saisons dans les rangs de l'équipe Astana, Luis-Leon Sanchez a décidé de poursuivre pour deux ans de plus sa collaboration avec la formation kazakhe.

Transferts — Deux ans de plus pour Sanchez

