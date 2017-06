Dimanche 4 juin 2017 a lieu les épreuves minimes + dames et cadets à St Marcel (36), ces 2 épreuves servant de support au Championnat du Berry (Cher et Indre) pour les minimes et cadets hommes + Résultats et photos 2016 - -(Philippe ROULET)

Dimanche 4 juin 2017 a lieu les épreuves minimes + dames et cadets à St Marcel (36), ces 2 épreuves servant de support au Championnat du Berry (Cher et Indre) pour les minimes et cadets hommes. Les féminines ayant déjà eu leur Championnat du Berry à St Martin d'Auxigny le

Les dossards pour les minimes sont de 13h00 à 13h45, départ à 14h00 pour un circuit de 6,4 km à faire 4 fois soit 25,6 km.

Pour les cadets, dossards de 14h00 à 14h45, départ 15h00 pour 9 tours de circuit soit 57,6 km.

Le départ et l'arrivée se faisant devant l'entrée du parking d'Intermarché.

Ci-joint les liste d'engagés avec en surlignage les favoris sur ces 2 épreuves ou les féminines dans la course des minimes pouvant jouées les outsiders.



Bonne journée,



sportivement,



Philippe ROULET