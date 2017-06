Direct Energie pour le Tour de France

Sans Bryan Coquard, mis à l'écart, Direct Energie lancera Thomas Boudat et Lilian Calmejane dans le bain du Tour, pilotés par Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler.

