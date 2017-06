Evenement vtt à Senillé (86 Vienne) le 27 août 2017 - Randonnée VTT des 7 bosses à Senillé le 27 août 2017 - plusieurs parcours proposés: Famille 15 et 18 km  27 km (350mdp) - 40 km (550mdp) - 44 km (690mdp) - 52 km (800mdp) avec échappatoires et des nouvelles portions sur les 40,44 et 52km - (Francis Neau (secrétaire Sport Détente Senillé)

Bonjour Roland

Voici une randonnée à inscrire et partager:



Randonnée VTT des 7 bosses à Senillé le 27 août 2017



plusieurs parcours proposés:

Famille 15 et 18 km

27 km (350mdp) - 40 km (550mdp) - 44 km (690mdp) - 52 km (800mdp)

avec échappatoires et des nouvelles portions sur les 40,44 et 52km



Ravitaillement sur les parcours et à l'arrivée



Départ au stade à 8h45

Inscriptions à partir de 8h00

Prix : 4€ licenciés / 5€ non licenciés



Renseignements:

Alain DRUET 0608049181 - ad86100@gmail.com

Francis NEAU 07 81 71 43 60 - neau.francis@free.fr

http://neau.francis.free.fr/7bosses.html



Merci d'avance

Francis Neau (secrétaire Sport Détente Senillé



Neau Francis (modérateur Nafix Poitou-Charentes)

Sport Nature en Pays Châtelleraudais

http://neau.francis.free.fr



Calendrier partagé VTT, marche et cyclo

Poitou-Charentes et Indre et Loire

http://neau.francis.free.fr/calendriers/calendriers.htm