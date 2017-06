Pharmacien à Guérigny, Geoffrey Philippe, qui roule pour l’UC Orléans depuis deux saisons, va disputer ses premiers championnats de France, aujourd’hui, à Saint-Omer (9 h).

« Avant tout me faire plaisir »

à 25 ans, Geoffrey Philippe va disputer, aujourd'hui, ses premiers championnats de France, la récompense d'un bon début de saison, concrétisée par une médaille d'argent sur le championnat régional Centre-Val de Loire, qui lui a valu d'être sélectionné par son comité pour la course de Saint-Omer. Certain de rester en Première catégorie, après avoir « fait le yoyo » ces dernières années, Geoffrey Philippe a franchi un palier en 2017.

« J'ai fait un bon hiver et j'ai pu m'entraîner correctement. Je fais des grosses courses avec l'UC Orléans (DN3) et je marche bien. J'aime bien les critériums, les courses sur des circuits usants mais il me manque encore une victoire en "Toutes catégories" pour passer un cap », envisage ce docteur en pharmacie, qui a passé sa thèse en novembre dernier.

Si le circuit de Saint-Omer ne semble pas particulièrement usant, il peut tout de même convenir à la belle pointe de vitesse du Nivernais, qui a débuté le vélo à Sancoins (Cher), dans le club où roulait son papa. « Le parcours est relativement facile, avec une bosse qui se passe plutôt bien. Si ça se joue sur un sprint massif, c'est trop compliqué, il faut être protégé. Mais je vais quand même jouer ma carte à fond. » Et miser sur un sprint en plus petit comité, comme sur le championnat régional, où il n'a cédé que devant la supériorité numérique du Guidon Chalettois, qui a mené Stéphane Duguenet vers la gagne. « On s'est retrouvé à onze devant, cinq de Chalette, quatre de Chartres, un d'Auneau et moi. Ça attaquait de partout dans le dernier tour et je me sentais vraiment bien. J'ai lancé mon sprint à 200 m, dans la roue d'Émilien Clère, en faux plat montant. Je me suis un peu écrasé à 50 m, et Duguenet, emmené par un coéquipier, est passé. Je suis quand même content de cette deuxième place, pour tous les bénévoles du club qui donnent leur temps pour nous emmener sur les courses. »

S'il ne sera pas au rang des favoris à Saint-Omer, Geoffrey Philippe roulera sans complexes sur les France. « C'est ma première. Et je veux me faire plaisir avant tout. Je vais jouer ma carte à 100 %. » Après les championnats, viendra le temps des critériums et le Nivernais peut profiter de sa forme pour claquer une première victoire. À commencer par le Grand Prix de la Ville d'Orléans, organisé par son club, samedi 1 er juillet, puis sur la course organisée le lendemain par le Cercle Gambetta, l'autre club d'Orléans.

Programme. Départ aujourd'hui, à 9 h, pour la course Élite amateurs. Les professionnels suivront, demain après-midi, avec trois Nivernais, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Yannick Martinez (Delko) et Romain Gioux (Novo-Nordisk).

Guillaume Clerc

Article payé par mes soins