Indre - Cyclisme - Championnats de France élite - Élise Amartin avec le gratin - Ce samedi, c’est jour de course féminines élite et espoirs aux championnats de France de Saint-Omer. Dans le peloton, une Indrienne, Élise Amartin. + Élise Amartin, qui réside à Étrechet va se frotter à ce qui se fait de mieux en matière de cyclisme féminin en France ce samedi, à l'occasion des championnats de France élite et espoirs qui se disputent à Saint-Omer (Pas-de-Calais). - (Jean-Luc Petitjean - Cyclisme Indre : toutes les infos sur le Cyclisme dans le 36 - La Nouvelle République)