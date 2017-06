Indre-et-Loire - Critérium des Fontaines (Tours) - Les Maison étaient d'attaque ! - Les Tourangeaux du VS Chartrain, Mathieu et Maxime Maison, ont dynamité le peloton hier soir aux Fontaines. Maxime l’emporte en solitaire - (Serge BRARD - Cyclisme Indre-Et-Loire : toutes les infos sur le Cyclisme dans le 37 - Dreux CC - Yves LAVENIR)

Maxime Maison était de loin le plus costaud hier soir aux Fontaines. Il termine en solitaire. - (Photos cor. NR, S.B.) Les Tourangeaux du VS Chartrain, Mathieu et Maxime Maison, ont dynamité le ...

Indre-et-Loire - Critérium des Fontaines (Tours) - Les Maison étaient d'attaque ! - Les Tourangeaux du VS Chartrain, Mathieu et Maxime Maison, ont dynamité le peloton hier soir aux Fontaines. Maxime l’emporte en solitaire -

1. Maison (VS Chartres), 80 km, 1 h 50'03'', 2. Batista (CG Orléans) à 11'', 3. Plouhinec (Team Peltrax), 4. Benarfa (Guidon Châlettois), 5. Maison Mathieu (VS Chartres), 6. Réthoré (CG Orléans) à 17'', 7. Brière (US Saint-Pierre), 8. Goupil (VS Chartres) à 51'', 9. Duguenet (Guidon Châlettois) à 1' 07'', 10. Racault R. (Guidon Châlettois), 11. Goumon (Creuse Oxygène), 12. De Jonckheere (VS Chartres), 13. Sassier (Cycle Poitevin), 14. Michler (ASPTT Nancy), 15. Bouhoux (Sablé-Sarthe), 16. Morichon (Creuse Oxygène), 17. Champalou (CG Orléans), 18. Amand (Creuse Oxygène), 19. Marquet (Cycle Poitevin), 20. Legrand (CG Orléans). 2e catégorie : 1. Maxime Maison. 3e catégorie :1. Brière. Juniors : 1. Tireau (UV Descartes). Par points : 1. Mathieu Maison, 18, 2. Plouhinec, 12, 3. Maxime Maison, 6.