PC 1 : 1. Alexandre Chilloux (UV Descartes), 76 km, 1 h 57', 2. Thuriot (US Bonny), 3. Baudet (VC Blancois), 4. Saillard (VS Saint-Cyrien), 5. Marie (VC Courcy) à 11'', 6. Hubert (UC Joué) à 43'', 7. Richer (CS Mainvilliers), 8. Peralta (UC Amboise-Nazelles) à 53'', 9. Cron (UC Joué), 10. Ponceau (VC Courcy), 11. Caplant (UC Châteauroux), 12. Rateau (VS Saint-Cyrien) à 1'02'', 13. Cheminet (ASPO Tours), 14. Fonteneau (US Saint-Pierre).

PC 2 : 1. Alexis Gautron (VT Tranzault), 76 km, 1 h 57'10'', 2. Gauthier (USM Saran), 3. Plancoulaine (ASPTT Châteauroux), 4. Renaux (ES Auneau), 5. Auclair (AC Bas-Berry) à 1'40'', 6. Hérissé (Guidon du Crochu), 7. Jahan (Blois CS), 8. Linas (ASPO Tours), 9. Le Hen (Dreux CC), 10. Couilleaux (CRAC Touraine).

PC 3 : 1. Fabrice Besse (Vineuil Sport), 60,7 km, 1 h 37'32'', 2. François (UC Mehun), 3. Mercier (VC Contres), 4. Couthouis (CS Chinon), 5. Gaultier (SUD Touraine), 6. Bourreau (UCC Montrésor), 7. Poussin (UC Joué), 8. Cecchin (Sud Touraine), 9. Bercier (US Bonny), 10. Croix (VC Courcy).

PC 4 : 1. Christophe Apruzzese (Dreux CC), 60,7 km, 1 h 42', 2. Larhant (AC Bourgueil), 3. Bonivin (UC Châteauroux), 4. Barbier (VS Chartrain), 5. Vezon (Vineuil), 6. Lissoir (UV Descartes), 7. Bourlaouen (AC Bourgueil), 8. Poiget (CCB Abbatien), 9. Vignette (AC Touraine), 10. Geoffroy (Sud Touraine).