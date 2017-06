Et quand il tient une forme comme celle qu'il affiche en ce moment, l'attaque pour lui devient payante. En cinq jours, le jeune sociétaire du VS Chartrain vient de s'offrir trois victoires : le critérium des Fontaines devant tous les cadors, une étape et le classement général du Tour du Boischaut. Donc, personne ne sera surpris si l'ex-leader de l'AC Touraine remet le couvert ce soir sur les bords de la Vienne.

Bien entendu, les Jérémy Nieto (VS Monnaie), Bertrand Chavanel (VC Pornichet), Corentin Chauveaux (Creuse Oxygène), et les coureurs du Guidon du Crochu ne vont pas lui dérouler le tapis rouge. Mais ce sera compliqué pour eux de s'opposer à un nouveau triomphe de celui qui, l'an dernier, avait déjà animé avec brio cette belle épreuve du SC Sainte-Maure.

Départ route de Parçay à 19 h 30, 60 tours. Le SC Sainte-Maure fait savoir qu'il accepte tous les coureurs qui voudront s'engager sur place.