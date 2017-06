Indre-et-Loire - Ronde Super U à l'île-Bouchard (37) - Maxime MAISON ( VS Charttrain) sur un nuage - Grand favori de l’épreuve de l’Ile-Bouchard, Maxime Maison a totalement assumé son statut en maîtrisant la course avec une maestria insolente - (Serge BRARD - Cyclisme Indre-Et-Loire : toutes les infos sur le Cyclisme dans le 37)

La course : 1. Maison (VS Chartres), 68 km, 1 h 36',

2. Dhervillez (Guidon Châlettois)

à 50'',

3. Chapin L (Guidon du Crochu)

4. Gilbert (VC Jarnac) à 53'',

5. Nieto (VS Monnaie),

6. Chauveaux (Creuse Oxygène),

7. Thibault (UC Orléans) à 1 tour,

8. Chapin C (Guidon du Crochu) à 2 tours, 9.Heckel (Nantes Atlantique), 10. Baillou (AAJ Blois), 11. Da Silva (Team La Riche), 12. Menneteau (UC Joué), 13. El Ghouate (UC Orléans), 14. Morel (AC Châtelleraudais), 15. Burin (AC Touraine), 15. Speroni (UC Gien), 16. Hubert (Guidon du Crochu), 17. Huguet (CRAC Touraine), 18. Baillargeaux (VS Chartres), 19. Popin (UC Joué), 20. Nivet (CRAC Touraine), 21. Janvier (VS Chartres), 22. Linas (ASPO Tours).



Par points : 1. Nieto, 24, 2. Maison, 13, 3. Chapin L, 7.