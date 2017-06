La disparition d'Éric Gibeaux, samedi, a jeté la consternation dans le monde du cyclisme tourangeau. L'ancien coureur qui a débuté au PL Paul-Bert, s'est installé comme marchand de cycles à Tours-Nord, il y a plus de vingt ans. Il n'est pas un cycliste en Touraine qui n'ait un jour franchi le seuil de son magasin. Très proche de ses clients, il pédalait encore pour son plaisir avec eux et entraînait dans son sillage un important peloton le dimanche matin. C'est le fameux « groupe Gibeaux » qui risque d'être bien triste ces prochains jours.

Il a effectué le principal de sa carrière à la célèbre ACBB. Coureur de style, très rapide au sprint, il eut mérité de passer professionnel. Il a remporté des victoires dans les classiques parisiennes, notamment Paris-Montargis et des courses de niveau national, Nantes-Segré, la Ronde du Pays basque. C'était aussi un excellent cyclo-crossman, sélectionné au championnat du monde juniors en 1982.

Jérémy Roy, le coureur pro de la FJD, a tenu à saluer sa mémoire : « C'était une personne très gentille, qui m'a aidé. En juniors, il m'avait prêté un vélo de cyclo-cross. Ce sont de petites choses qui comptent. C'était un ami du vélo. Ses parents étaient actifs à Paul-Bert. »