Indre - Tour Boischaut-Champagne-Brenne - BCB - (1re étape) - Maxime MAISON fait son numéro - Le coureur de l’équipe mixte 37-28 a été aux avant-postes tout du long. Il a conclu en solitaire dans un exercice qu’il affectionne : le contre-la-montre. - (Christian ADAM - Cyclisme Indre : toutes les infos sur le Cyclisme dans le 36 - La Nouvelle République - Tour Boischaut Champagne Brenne)

Maxime Maison (vainqueur de la 1re étape). « L'entente n'a pas été parfaite dans l'échappée. Les Auber ne voulaient pas coopérer. Cela nous énervait un peu de voir le peloton se rapprocher. A quatre, on en a remis un coup et on a recreusé l'écart. Quant à moi, cela faisait un moment que j'y croyais. Sur le circuit final, j'avais les jambes pour aller jusqu'au bout. Je suis assez content de moi. »

Thierry Marie (parrain 2017 du BCB). « On voit que les coureurs sont habitués à rouler en bordures. Courir à près de 43 km/h, il fallait le faire ! Ça ne rigolait pas au départ ! Ils ont parfaitement intégré le cyclisme qui a beaucoup changé et est devenu moderne. »