> 2e étape (contre-la-montre par équipes), Sainte-Gemme - Bellebouche (11,8 km) : 1. Entente cycliste 3M, en 14'18''74 ; 2. Sélection Indre-et-Loire, à 9''19 ; 3. VS Saint-Cyrien, à 10''23 ; 4. Équipe mixte 37/28, à 12''01 ; 5. Entente Neuillé-Pont-Pierre/AC Touraine, à 18''92… 19. Sélection de l'Indre, à 1'00''61 ; 20. VT Tranzault, à 1'00'88 ; 21. UC Châteauroux, à 1'08''39.





> 3e étape, Châtillon - Valençay (117,3 km) : 1. Le Monnier de Gouville (Neuillé/AC Touraine), en 2h54'51 ; 2. Danton (CM Aubervilliers), à 24'' ; 3. Morichon (Veigné) mt ; 4. Lagorce (UC Châteauroux) mt ; 5. Crespo (Entente cycliste 3M) mt ; 6. Saillard (VS Saint-Cyrien) mt ; 7. Maison (Équipe mixte 37/28) mt ; 8. Richet (UC Orléans), à 1'58 ; 9. Nieto (Sélection Indre-et-Loire), à 2'01 ; 10. Rychter (VS Saint-Cyrien) mt…





> Classement général final : 1. Maxime Maison (Équipe 37/28), en 6h01'07 ; 2. Guy Le Monnier de Gouville (Neuillé/AC Touraine) à 22'' ; 3. Nicolas Crespo (Entente cycliste 3M) à 25'' ; 4. Arnaud Danton (CM Aubervilliers) à 1'08 ; 5. Clément Morichon (Veigné) à 1'19 ; 6. Jordy Rychter (VS Saint-Cyrien) à 1'57 ; 7. Rémi Saillard (VS Saint-Cyrien) à 2' ; 8. Jérémy Nieto (Sélection Indre-e-Loire) à 2'13 ; 9. Robin Letelu (Équipe 37/28 ) à 2'32 ; 10. Rémi Brière (Sélection Indre-et-Loire) à 2'36… 14. Benoît Lagorce (UC Châteauroux) à 2'56… 21. Guillaume Monmasson (Sélection de l'Indre) à 3'41...





> Points : Maxime Maison (Équipe 37/28).

> Grimpeurs : Jonathan Boucher (VC Contres).

> Rushs : Noël Richet (UC Orléans).

> Juniors : Le Monnier de Gouville (Neuillé/AC Touraine).

> Espoirs : Maxime Maison (Équipe 37/28).

> Équipes : Entente cycliste 3M.