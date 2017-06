Les préparatifs du tour 2017 avancent.

Voici quelques infos sur la 15éme édition.



Le Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche aura lieu du 5 au 10 septembre 2017.

Depuis la création de cette course notre association s'efforce de promouvoir le sport féminin et de le faire reconnaitre à sa juste valeur auprès du public et surtout des médias.

C'est l'une des courses à étapes la plus importante de l'UCI (Union Cycliste Internationale) pour les équipes féminines du monde entier.

Nous comptons une participation d'environ 25 équipes ce qui représente 150 concurrentes.



L'organisation de cette course est réalisée uniquement par des bénévoles depuis la 1ère édition.

Il y a environ 50 bénévoles qui, toute l'année, sont totalement investis dans la préparation, dans le suivi, dans la recherche de partenaires, dans l'élaboration des tracés d'étapes, dans le contact avec les villes étapes , avec les villes traversées et dans l'organisation générale du tour.

De plus en plus de courses en France sont annulées par manque de moyen et par les contraintes imposées par l'état d'urgence, nous sommes fiers de résister à cette vague de désistements.





Vous trouverez également le tracé vidéo des étapes sur youtube:

https://youtu.be/7b1rCjT4E1Q



Voici les étapes du Tour 2017:

1 Mardi 05/09 Départ: LE POUZIN Arrivée: BEAUCHASTEL (98,42km) 1662m de dénivelé positif (Ardèche).

2 Mercredi 06/09 Départ: ORANGE Arrivée: ORANGE (120,45km) 1282m de dénivelé positif (Vaucluse).

3 Jeudi 07/09 matin Contre La Montre Départ:MALATAVERNE Arrivée: MALATAVERNE (9,31km) 173m de dénivelé positif (Drôme)

4 Jeudi 07/09 après midi Départ: MONTELIMAR Arrivée: CRUAS (89,55km) 1065m de dénivelé positif (Drôme et Ardèche).

5 Vendredi 08/09 Départ: PRIVAS Arrivée: VILLENEUVE DE BERG (129,18km) 2102m de dénivelé positif (Ardèche).

6 Samedi 09/09 Départ: SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT Arrivée: VERNOUX (91,08km) 1975m de dénivelé positif (Ardèche).

7 Dimanche 10/09 Départ: MENDE Arrivée: LE BLEYMARD (Mont Lozère) (89,48km) 2218m de dénivelé positif (Lozère).



Pour info: notre course est classée par l'UCI en 2.2 et l'année prochaine en 2018 devrait être classée en 2.1.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site: www.tcfia.com

ou avec les liens sous ma signature.

L'inscription des équipes est en cours.