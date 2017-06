Jeudi 22 Juin 2017 : nocturne de la Saint Jean à Bazas - Prix des fêtes de la Saint Jean à Bazas (33) Epreuve ouverte aux 3éme catégorie , juniors , PC open et PC du Club Organisation : Vélo Club Bazas Bernos Beaulac Dossards 19 heure sur la ligne de départ Départ : 20 heure pour 1 heure et demie de course + 6 tours Renseignements : Gérard Boissavy tél : 06-73-14-27-27 -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)