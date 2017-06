L'échappée du jour était la bonne ! Les six hommes de tête ont résisté au retour du peloton et se sont disputés la victoire au sprint. Âgé de seulement 23 ans, Koen Bouwman décroche le pl...

Critérium du Dauphiné : Victoire surprise de Koen Bouwman - L’échappée du jour était la bonne ! Les six hommes de tête ont résisté au retour du peloton et se sont disputés la victoire au sprint. Âgé de seulement 23 ans, Koen Bouwman décroche le plus beau succès de sa carrière. -

